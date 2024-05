A Cuneo via con le nuove asfaltature: in arrivo i rattoppi dopo la conclusione dei lavori della Wedge Power

Prenderanno il via da lunedì 27 maggio nuovi lavori di asfaltatura su alcune vie dell’altipiano, per risolvere alcune situazioni generatesi a seguito della posa del teriscaldamento realizzata dall’azienda Wedge Power.



I lavori verranno realizzati dalla ditta Tomatis Giacomo s.r.l. e vedranno coinvolti circa 4.500 metri quadri di strade comunali tra cui via Caraglio (tra corso Kennedy e via Busca), via Antonio Meucci (tra corso Giolitti e via S. Grandis), via Quintino Sella (nel tratto tra c.so Santorre di Santarosa e c.so Giolitti), corso Dante (dal civico 45 al 49), via Ascanio Sobrero (tra via Bongioanni e via Gobetti), via S. Giovanni Bosco (nei parcheggi tra il civico 7A e il 19) e via Luigi Einaudi (tra la farmacia comunale e l’Inail).



L’amministrazione comunale informa che l’intervento sarà lungo due o tre settimane, in base alle condizioni meteo. Tratti di strada e parcheggi progressivamente coinvolti saranno segnalati con appositi cartelli; presto riprenderanno anche le asfaltature previste e commissionate dal Comune (anche sulle frazioni).

Sturlese chiede interventi su via don Luigi Gallo

Sul tema delle bitumature, negli ultimi giorni, si è speso il gruppo consigliare dei Beni Comuni, in riferimento però al manto stradale di via don Luigi Gallo.



I consiglieri scriventi parlano di una strada ‘uscita da evento bellico’, con “buche anche grandi e di rattoppi irregolari conseguenti ai lavori per la posa dei cavi della fibra ottica, della rete del teleriscaldamento e di interventi occasionali, particolarmente pericolosi dal lato percorso dalle biciclette e che hanno portato alla stratificazione anche di quattro o cinque strisce di asfalto eseguite in tempi diversi”, chiedendo l’immediato intervento del Comune.



Se ne discuterà proprio nella serata di lunedì 27 maggio, in Consiglio comunale.