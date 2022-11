Rimborsi Irpef e Tari: rinnovato l'accordo tra Comune di Savigliano e sindacati

Procedere con i rimborsi e le parziali restituzioni dei tributi comunali come Tari ed Irpef, con uno stanziamento maggiore di risorse rispetto agli anni precedenti, già deliberato nella precedente Amministrazione. Lo ha annunciato il Comune di Savigliano nel corso di un incontro con le organizzazioni dei Pensionati di Cgil, Cisl e Uil svoltosi in municipio. In tale occasione è stato rinnovato l'accordo che ogni anno viene siglato con i rappresentanti sindacali in materia proprio di restituzione dell'addizionale comunale Irpef e Tari.

Riguardo l'Irpef (versata con riferimento all'anno di imposta 2021) è confermato il rimborso verso i contribuenti che appartengono a famiglie a basso reddito. Con un Isee fino a 19mla euro se reddito prodotto esclusivamente da lavoro dipendente, assimilato a pensione; fino a 20mila euro per i nuclei famigliari monocomposti con reddito da lavoro dipendente, assimilato a pensione; fino a 16mila euro per gli altri redditi.

Riguardo la Tari, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali hanno concordato nuove e più elevate percentuali e fasce di reddito. Nel dettaglio, parziale restituzione del 55% per indicatore Isee da 8mila a 15mila euro; del 45% per valori da 15mila a 17mila euro e del 30% per Isee da 17mila a 20mila euro.

La domanda deve essere presentata tra il 12 dicembre prossimo ed il 15 febbraio 2023. Per accedervi è necessario essere in regola con il pagamento di tutte le tasse ed entrate comunali.

Bando e modelli di domanda sono disponibili fisicamente fuori dall'Ufficio tributi al piano terra del Municipio o sul sito internet del Comune di Savigliano (nella sezione “Tasse e tributi”, sotto la voce “Informazioni utili”). Occorre presentare le richieste tramite Pec – comune.savigliano@legalmail.it – o e-mail: protocollo@comune.savigliano.cn.it. O ancora, in alternativa, telefonare per un appuntamento all'ufficio tributi. La restituzione delle somme sarà effettuata indicativamente verso aprile 2023.

"Quest'anno, visto lo stanziamento che era già stato deliberato, sono state allargate le fasce Isee che possono beneficiare delle restituzioni e le percentuali di rimborso della Tari – spiegano il sindaco di Savigliano Antonello Portera e l'assessore alle politiche sociali Anna Giordano –. Un intervento reale di sostegno al reddito per le fasce più deboli della popolazione saviglianese, in un momento particolarmente difficile come quello attuale":