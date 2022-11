Smart TV: cosa è bene sapere

Tra gli elettrodomestici smart da possedere assolutamente un posto di rilievo lo ha senz’altro la smart tv. Avere una televisione intelligente di ultima generazione è un desiderio di tutti, ragazzi e genitori inclusi. Senza contare che anche gli anziani trascorrono molto tempo davanti allo schermo e le nuovissime tv sul mercato potrebbero piacere anche a questa categoria di pubblico. Si parla tanto di smart tv, ma quali vantaggi hanno rispetto a un normalissimo televisore? Ovviamente la funzione principale è consentire a chi la usa di navigare sul web, permettendo ad esempio di vedere un film in streaming sul televisore di casa.

Come si fa a scegliere il modello di smart tv giusto? Quali caratteristiche cercare? Vale la pena sostituire un vecchio modello? Sono solo alcune delle domande che assillano chi ha intenzione di acquistare un nuovo televisione.

Di seguito una mini guida e qualche suggerimento sull’argomento.

Cos’è

Una smart tv è una tv che può essere usata in modalità offline (come un comune televisore) o connettersi a internet. Consente, quindi, di riprodurre sullo schermo tutti i contenuti audio e video che si preferisce: dai film alle serie tv, dai video musicali alla sola musica. Inoltre, si può collegare anche con il proprio computer portatile e trasmettere sullo schermo tutti i contenuti che si hanno sul computer. Connettendosi a internet si accede a tutti i servizi online disponibili, come alle piattaforme che offrono film e serie tv in streaming. Alcune smart tv vanno oltre permettendo, ad esempio, all’utente di usufruire della modalità gaming.

Quali funzioni offre

Abbiamo già accennato ad alcune funzioni, in pratica una smart tv dispone dei servizi che solitamente si hanno sullo smartphone, come app per video, musica, giochi e tanto altro. Tuttavia la smart tv può fare molto di più. In alcuni modelli sono integrati i servizi di controllo vocale. Questo significa che basterà la sola voce per cambiare canale o addirittura per alzare o abbassare il volume. Trattandosi di un elettrodomestico intelligente può collegarsi con altri dispositivi dello stesso tipo. Attraverso lo schermo si può anche gestire la temperatura di casa o accedere al sistema di sicurezza dell’abitazione, con grande comodità.

Come sceglierla

A questo punto dovrebbero essere chiari i motivi per cui una smart tv differisce dalla tradizionale televisione. I vantaggi che offre sono moltissimi, ma bisogna scegliere quella più adatta alle proprie richieste ed esigenze. In commercio i modelli disponibili sono tanti, tra le smart tv più all’avanguardia e apprezzate vi è la smart tv Philips 4k. Questa nota azienda ha scelto per i suoi nuovi modelli il sistema operativo di Google dedicato ai televisori, ovvero l’Android TV. Ecco alcune caratteristiche tecniche da prendere in considerazione per fare la scelta giusta: dimensione; risoluzione dell’immagine; tipo di pannello (LCD, LED, QLED, plasma o Display curvo); suono; porte; tecnologia Hdr; frequenza dell’aggiornamento e, in ultimo, ma non meno importante, la garanzia. È bene ricordare che è possibile acquistare le miglior smart tv online godendo di tutti i servizi di cui si disporrebbe in negozio, come ad esempio un servizio di assistenza professionale.

Come disfarsi della vecchia tv

Ci sembra giusto chiudere questo articolo con alcuni suggerimenti “sostenibili”. Infatti se hai deciso di acquistare una smart tv devi preoccuparti di come disfarti di quella vecchia. Chiariamo subito che gli elettrodomestici di vecchia generazione non devono assolutamente essere gettati nell’indifferenziata, poiché si tratta di rifiuti speciali. Le alternative sono tre. La prima è dare un uso differente al dispositivo, ad esempio farlo diventare un monitor per pc. L’altra soluzione è semplicissima, basterà consegnare la tv al rivenditore da cui si acquista il nuovo modello, che si occuperà in prima persona di uno smaltimento a norma dell’apparecchio. Ultima possibilità, disfarsene presso un’isola ecologica. Si può ricorrere a questa modalità solo se l’isola si trova nel proprio comune di residenza.