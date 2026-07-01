Da startup a protagonista del food-tech italiano: Mediaset - Gruppo MFE (Ad4Ventures) entra in Nuvola Zero®

Gruppo MFE (Ad4Ventures) entra ufficialmente nella compagine societaria di Nuvola Zero® a partire dal 1° luglio 2026, rafforzando il percorso di crescita di una delle realtà più innovative del panorama foodtech italiano. L'operazione si inserisce in un contesto di mercato particolarmente favorevole. Come emerge dalle analisi di settore pubblicate da FOOD, dall'Osservatorio Immagino di GS1 Italy e da ulteriori fonti specializzate, tra cui NielsenIQ, il comparto free-from e dei prodotti destinati a specifiche esigenze nutrizionali continua a registrare una forte crescita, con un valore stimato superiore a 12,5 miliardi di euro.

Secondo le ricerche disponibili, le categorie keto, low-carb, sugar-free, high protein e free-from risultano oggi tra i segmenti più dinamici del mercato alimentare, spinte da consumatori sempre più orientati verso prodotti funzionali, salutistici e adatti a specifiche esigenze nutrizionali. Le analisi e le rilevazioni effettuate da fonti specializzate evidenziano inoltre come Nuvola Zero® abbia progressivamente acquisito una propria riconoscibilità presso il consumatore finale all'interno di tali categorie di mercato.

Le evidenze disponibili mostrano come una quota significativa dell'interesse degli utenti non sia rivolta esclusivamente alle categorie merceologiche di appartenenza, ma direttamente ai marchi e alle referenze sviluppate dall'azienda, tra cui Cloudbread®, PaneZero®, PastaZero®, Dolce Zero® e Farina Zero®. In particolare, i contenuti collegati al Cloudbread® hanno generato volumi particolarmente rilevanti di visualizzazioni, ricerche e interazioni online, mentre i prodotti zero carboidrati e i dessert keto del brand hanno raggiunto milioni di visualizzazioni sui principali canali digitali e social media.

Le ricerche effettuate dagli utenti sottolineano inoltre un interesse diretto verso il marchio Nuvola Zero® e le sue principali referenze, confermando il crescente livello di riconoscibilità acquisito dal brand sia nei canali digitali sia nella grande distribuzione organizzata. Anche sui motori di ricerca, parole chiave contenenti direttamente le denominazioni dei prodotti e del marchio Nuvola Zero® mostrano un interesse concreto da parte dei consumatori verso le soluzioni sviluppate dall'azienda. Le ricerche riferite a prodotti come "Pane Zero Cloudbread", "Pasta Zero Nuvola Zero", "Dolce Zero" e ad altre referenze del brand confermano come il pubblico identifichi, riconosca e ricerchi specificamente i prodotti Nuvola Zero®, contribuendo a rafforzarne il posizionamento nel segmento degli alimenti innovativi, funzionali e free-from.

L'ingresso ufficiale di Mediaset segna un nuovo capitolo nello sviluppo di un'azienda che, in pochi anni, è riuscita a trasformare una sfida considerata da molti impossibile in una realtà industriale riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Ad4Ventures con il suo consolidato modello di media for equity rappresenta l'evoluzione di un percorso già avviato nel 2025 e conferma la fiducia riposta nel progetto e nelle prospettive di sviluppo dell'azienda.

In quest’ottica, grazie anche al fondamentale contributo dato dalla campagna TV pianificata da Publitalia80, in pochi anni Nuvola Zero® si è affermata come uno dei casi di maggiore crescita nel settore della food innovation italiana. In soli cinque anni l'azienda è passata da circa 50.000 euro di fatturato iniziale a oltre 8 milioni di euro di ricavi, con più di 15 milioni di prodotti venduti tra Italia ed estero, con una presenza commerciale che oggi supera i 7.000 punti vendita tra grande distribuzione organizzata, retail specializzato, marketplace ed e-commerce.

Tale crescita commerciale è stata accompagnata da un progressivo rafforzamento della riconoscibilità del marchio presso il consumatore finale, come evidenziato dai dati di settore relativi alle categorie free-from, low-carb e keto. A sostegno di questa crescita si aggiungono riconoscimenti e certificazioni che rafforzano il posizionamento dell'azienda. Nuvola Zero® ha ottenuto la certificazione Italy-X, iniziativa promossa da Il Sole 24 Ore e Confindustria per valorizzare le eccellenze italiane attraverso processi di valutazione svolti da organismi indipendenti. Si affiancano a questa, certificazioni con alti standard salutistici e riconoscimenti aziendali, tra cui Halal, IFS Food, la più riconosciuta per i prodotti gluten free BRCGS, FDA ed ESG, che confermano la qualità del percorso industriale, produttivo e reputazionale costruito dall'azienda negli ultimi 10 anni.



A rendere unica la crescita di Nuvola Zero® non sono soltanto i risultati economici, ma la capacità di trasformare la ricerca in un patrimonio industriale composto da brevetti nazionali e internazionali, oltre 30 marchi registrati e tecnologie proprietarie che hanno dato vita a una nuova categoria di prodotti alimentari destinati a consumatori con esigenze nutrizionali specifiche. Nel corso degli anni tale strategia ha contribuito a consolidare la notorietà del marchio Nuvola Zero®, la cui crescente riconoscibilità presso i consumatori è stata rilevata anche da primari osservatori del settore che hanno analizzato l'evoluzione del mercato degli alimenti destinati a specifiche esigenze nutrizionali. A guidare l'azienda è stata la ricerca e l'innovazione concreta, confermata anche nel 2026, quando PastaZero® è stata premiata come Miglior Prodotto Innovativo nella categoria Pasta durante TuttoFood 2026. Il riconoscimento, assegnato da una giuria composta da oltre 100 buyer della grande distribuzione organizzata, manager del settore e giornalisti specializzati, ha confermato il valore delle tecnologie sviluppate dall'azienda e la capacità di anticipare le nuove esigenze del mercato.

La crescita dell'azienda è stata accompagnata negli anni da importanti riconoscimenti istituzionali e di settore, che hanno contribuito a consolidarne il posizionamento nel panorama dell'innovazione alimentare italiana. Nel maggio 2023 Nuvola Zero® è stata premiata presso la Camera dei Deputati come una delle startup innovative italiane più promettenti, anche per il contributo offerto allo sviluppo di soluzioni innovative nel settore dell'alimentazione funzionale e delle esigenze nutrizionali specifiche. Nel 2024 il fondatore e amministratore delegato Cesare De Stefano ha ricevuto il Le Fonti Awards come "CEO dell'Anno – Innovazione & Leadership – Settore Alimentare", riconoscimento assegnato a imprenditori e manager che si distinguono per capacità di innovazione, visione strategica e risultati conseguiti nel proprio settore di riferimento. A maggio 2026 Cesare De Stefano è stato inoltre insignito del Best CEO Awards per Leadership e Innovazione, premio dedicato a figure imprenditoriali capaci di guidare percorsi di crescita attraverso ricerca, sviluppo industriale e innovazione. Nello stesso anno, Nuvola Zero® è stata selezionata tra le aziende candidate ai Best Company Awards, ulteriore riconoscimento che testimonia la crescente attenzione riservata al modello di sviluppo costruito dall'azienda e ai risultati ottenuti nel mercato dell'innovazione alimentare.

Dietro questi risultati vi è un percorso imprenditoriale iniziato ben prima della costituzione dell'azienda. L'idea originaria nasce infatti nel 2013, quando Cesare De Stefano avvia un'attività di ricerca e sperimentazione finalizzata a sviluppare una nuova generazione di prodotti alimentari funzionali, capaci di rispondere alle esigenze di consumatori attenti agli aspetti nutrizionali senza rinunciare al gusto e alla qualità. Negli anni successivi, tale attività si è progressivamente trasformata in un progetto strutturato di ricerca, sviluppo e tutela della proprietà intellettuale, volto a individuare nuove soluzioni produttive e formulazioni innovative in un settore caratterizzato da elevata complessità tecnica e forte competizione. Il progetto assume una dimensione industriale nel 2019, con la nascita di Nuvola Zero® in Emilia Romagna.

Fin dall'origine, l'azienda si è posta l'obiettivo di ripensare il modo in cui il cibo viene progettato e prodotto, sviluppando una nuova categoria di alimenti capaci di coniugare innovazione, gusto e funzionalità nutrizionali. Nuvola Zero® si è progressivamente affermata come marchio identificativo dell'impresa, della ricerca e delle tecnologie proprietarie sviluppate dall'azienda nel settore dell'innovazione alimentare. Attorno ad esso è stato costruito nel tempo un articolato portafoglio di marchi e prodotti che rappresenta uno degli asset strategici dell'azienda. Tra i principali marchi commercializzati figurano Cloudbread®, PastaZero®, Dolce Zero®, PaneZero® e Farina Zero®, ciascuno sviluppato per presidiare specifiche categorie merceologiche e rispondere a differenti esigenze nutrizionali dei consumatori.

Questa architettura di marca consente all'azienda di mantenere una forte identità e riconoscibilità sul mercato, favorendo al contempo l'identificazione immediata delle diverse linee di prodotto. Il consumatore può così riconoscere l'origine imprenditoriale comune delle referenze Nuvola Zero® pur individuando con chiarezza la funzione e il posizionamento di ciascun prodotto. Nel corso degli anni tale strategia ha contribuito a consolidare la notorietà del marchio Nuvola Zero®, oggi associato da un numero crescente di consumatori a prodotti innovativi, funzionali e destinati a specifiche esigenze nutrizionali, rafforzando la presenza dell'azienda sia nei canali digitali sia nella grande distribuzione organizzata."

L'ingresso ufficiale di AD4Ventures rappresenta una conferma importante del percorso costruito in questi anni. Nuvola Zero® è nata da un'esigenza concreta ma è cresciuta grazie alla capacità di trasformare la ricerca in prodotti reali, scelti ogni giorno da migliaia di persone. Questo investimento conferma la solidità del progetto e rafforza la nostra volontà di continuare a investire nell'innovazione alimentare italiana, accelerando il percorso di crescita internazionale dell'azienda.

La nuova fase di sviluppo sarà orientata al consolidamento della presenza commerciale nei mercati attuali, all'espansione internazionale, all'ampliamento della gamma prodotti e all'ulteriore sviluppo delle tecnologie proprietarie che hanno reso Nuvola Zero® uno dei casi di maggiore crescita del panorama food-tech italiano. Con l'ingresso ufficiale di AD4Ventures, Nuvola Zero® conferma la propria ambizione di diventare un punto di riferimento internazionale nell'innovazione alimentare, valorizzando ricerca, proprietà intellettuale e know-how italiano in un numero sempre maggiore di mercati.