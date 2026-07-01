Acqua: Acda consolida la crescita con un finanziamento da 5 milioni di euro da Cassa Centrale Banca e Bcc Pianfei e Rocca de' Baldi

Acda Spa, gestore operativo del servizio idrico integrato nella provincia di Cuneo, continua a dimostrare solidità finanziaria ed elevata capacità di attrarre capitali sul mercato creditizio.

La società, che serve 109 Comuni e oltre 235.000 abitanti, ha perfezionato ieri, martedì 30 giugno, un nuovo finanziamento di 5 milioni di euro, erogato in sinergia da Cassa Centrale Banca e dalla Bcc di Pianfei e Rocca de' Baldi.

L'operazione, caratterizzata da una durata di 12 anni, certifica la reputazione di stabilità e la virtuosità gestionale costruite da Acda. La capacità dell'azienda di raccogliere costantemente la fiducia di primari istituti bancari nazionali e locali costituisce una conferma strutturale del proprio percorso di rafforzamento patrimoniale. Questa solidità rappresenta la condizione essenziale per sostenere investimenti complessi su un territorio che conta oltre 6.500 chilometri di reti distributive.

Le risorse finanziarie saranno impiegate per rendere più robusta dal punto di vista finanziario la società, che metterà in atto un rifinanziamento parziale del proprio debito a condizioni migliorative, e per dare ulteriore slancio al piano di interventi infrastrutturali focalizzato sulla sostenibilità e sull'efficienza delle reti idriche e fognarie.

Il finanziamento riflette in modo chiaro anche la missione e l'attenzione del Gruppo Cassa Centrale, del quale fa parte la Bcc di Pianfei e Rocca de' Baldi, nel promuovere lo sviluppo economico e ambientale delle comunità locali. Sostenendo Acda, le due realtà bancarie confermano il proprio ruolo di motori del territorio, reinvestendo la raccolta in progetti industriali ad alto impatto sociale e strategico. L'intesa rafforza il posizionamento di Acda come gestore di riferimento della provincia cuneese, unendo il valore della stabilità d'impresa alla tutela di una risorsa vitale per la collettività.

La transazione finanziaria ha visto il coinvolgimento di professionisti specializzati per gli aspetti normativi e finanziari, a garanzia del perfetto perfezionamento delle intese tra il gestore idrico e gli istituti di credito.