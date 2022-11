Una visita speciale: 4 insegnanti dell’MBO College di Amsterdam ospiti all’Itis Delpozzo

Lo scorso aprile, nell’ambito del progetto mobilità Erasmus, alcuni studenti dell’Itis Delpozzo avevano visitato l’MBO College di Amsterdam, soggiornandovi per una settimana: quest’anno nel mese di ottobre, quattro docenti olandesi sono stati ospitati dalla nostra scuola, anche se solo per alcuni giorni, accolti dal dirigente Ivan Re e dalla professoressa Silvia Brignacca, responsabile dei progetti Erasmus.

Gli ospiti hanno visitato i laboratori di Elettronica ed Elettrotecnica, dove gli allievi, insieme ai loro insegnanti prof. Macagno e prof.ssa Durbano, hanno spiegato in lingua inglese i vari progetti, tra cui il drone d'acqua realizzato lo scorso anno: i docenti olandesi sono rimasti favorevolmente impressionati, tanto da aver avviato una collaborazione al fine di costruirne uno in parallelo con gli allievi di Elettrotecnica la prossima primavera.

I ragazzi del Dipartimento di Chimica, insieme ai professori Palmucci e Fraire, hanno mostrato loro tutti i macchinari a disposizione dei laboratori, spiegandone i vari procedimenti.

Il settore della Robotica e della Meccatronica ha visto gli studenti presentare in inglese le relazioni sull’intelligenza artificiale, con la collaborazione dei docenti Molinari e Ferrua., mentre per l’Informatica con il prof. Borgogno programmazione di droni si è parlato di programmazione dei droni

Il prof. Conradi e altri ragazzi di Smartrobot hanno spiegato il loro progetto sul braccio robotico, mentre gli allievi di Meccanica, con i professori Fissore, Cagliero e Cancedda, hanno fatto visionare le apparecchiature dei loro laboratori, scanner laser 3D, stampante 3D, macchine utensili a controllo numerico.

Non è mancato poi di offrire agli ospiti olandesi un po’ di svago: hanno infatti avuto modo di visitare la nostra bella città e il suo centro storico, di cui hanno apprezzato molto l’architettura, e assaggiato le specialità del territorio nei ristoranti tipici, di cui sono rimasti entusiasti, e sono stati accompagnati sulle montagne di Limone per fare volare il loro drone.

Sono state giornate intense e ricche di emozioni, nelle quali docenti e allievi del Delpozzo si sono messi in gioco per parlare inglese con colleghi stranieri, condividendo studi, interessi, passioni e scambiandosi esperienze reciproche in un’ottica europea dei progetti Erasmus.