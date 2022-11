Sant'Albano piange la farmacista Adelia Giletta, morta a 68 anni

Un post sulla pagina Facebook della Farmacia Giletta di Sant'Albano Stura annuncia la scomparsa di Adelia Giletta, volto storico e amatissimo dell'esercizio pubblico del paese, presente da più di 30 anni, tanto che nel 2017 la dottoressa venne premiata da Confcommercio con l"Aquila d'argento", riconoscimento per gli oltre 25 anni di attività.

La donna, originaria di Saluzzo, è deceduta ieri all'età di 68 anni. Lascia il marito Cesare, il figlio Pietro con Valentina e l’adorata nipotina Camilla.

L'ultimo saluto mercoledì 16 novembre alle 14.30 nella parrocchiale di Sant’Albano. Stasera alle 20 è in rpogramma una veglia funebre nel Santuario della Madonnina.

Sono decine e decine le attestazioni di stima e affetto da parte di tante persone, che si affidavano a lei. "Eri un angelo senza ali che dispensava consigli, suggerimenti, conforto e positività. Ora sei un angelo con le ali. La Tua preziosa missione su questo pianeta è finita ma tu, ne sono certa, continuerai ad agire in qualche modo".

Ancora: "Durante il COVID sei venuta più volte a casa mia, anche di domenica, a portarmi i farmaci dandomi tutti i migliori consigli su come gestire la situazione … non lo dimenticherò mai! Grazie infinite Adelia per tutto ciò che in questi anni hai fatto per me, per la mia famiglia e per tutta la comunità Sant’Albanese".