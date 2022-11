A Cuneo una tavola rotonda sul tema del calo della natalità

Non è una sorpresa, ma gli ultimi dati lo confermano. In Italia le culle sono sempre più vuote. Ormai, sono molti anni, che assistiamo ad un calo demografico inesorabile e i dati Istat stimano per quest’anno un nuovo record negativo di nascite sotto quota 400 mila.

Nel 2022 il numero dei nuovi nati dovrebbe attestarsi in torno alle 385mila unità. E ancora più fosche sono le previsioni sul lungo termine.

Un problema che non è solo di natura demografica, ma che è destinato a influire in maniera determinante anche sul PIL e sull’economia della nazione. Infatti, nel giro di 10 anni, la popolazione calerà di un altro milione e 200 mila unità, che saliranno a 5 milioni nell’arco di 30 anni.

Perché si fanno pochi figli in Italia? Quali strumenti potrebbero essere messi in campo per sostenere le famiglie e le donne in particolare?

A queste domande, ma non solo, cercheranno di rispondere gli ospiti della tavola rotonda “Sfida all’inverno demografico, dal baby boom al calo della natalità”, promossa dall’associazione culturale Nazione Futura, giovedì 24 novembre, alle ore 18.00, presso lo Spazio Varco del Foro Boario a Cuneo (via Carlo Pascal 5L).

Convegno che vedrà la partecipazione di: Maurizio Marrone, assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, capogruppo regionale FdI, Ferrante De Benedictis, ingegnere e vicepresidente di Nazione Futura, Paolo Radosta, responsabile di Saluzzo per Nazione Futura di Saluzzo, Isabella Bodino, consulente sessuale clinica e fondatrice di Mirya, Laura Monni, biologa. Modera l’incontro, la giornalista Chiara Carlini e responsabile Nazione Futura a Cuneo.