Presentato a Bra il medagliere del Museo Traversa curato da Sarah Silvestri

Venerdì 3 maggio a Bra è stato presentato il volume di Sarah Silvestri “Il medagliere di Palazzo Traversa. Monete greche e romane”.

Il lavoro, edito dal Comune di Bra in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Piemonte, è stato illustrato al Museo Traversa ove è conservata una significativa collezione numismatica che, originata da lasciti diversi per entità e paternità, è stata al centro della tesi di laurea di Sarah Silvestri. Successivamente la studiosa ha ripreso il suo lavoro e lo ha trasformato in un catalogo esaustivo della sezione monete greche e romane. A introdurre i lavori è stato il presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo, seguito dalla direttrice del Museo Giovanna Cravero. Ha quindi preso la parola l’autrice che ha spiegato senso e caratteristiche del suo lavoro avvalendosi di slides che hanno efficacemente esemplificato le specificità del catalogo e la sua importanza ai fini della migliore conoscenza e della maggiore tutela dei beni descritti.

A suffragare il valore della pubblicazione sono stati Federico Barello e Simone Lerma, funzionari archeologi della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio rispettivamente della citta metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

La presentazione si è chiusa con una visita guidata alle collezioni numismatiche di Palazzo Traversa, ove il volume è in distribuzione su richiesta.