"Scoop!" stasera c'è Giobbe Covatta al Magda Olivero di Saluzzo

Giobbe Covatta in "Scoop! (Donna sapiens)" al Cinema Teatro Magda Olivero stasera giovedì 24 novembre alle 21. Ultimi biglietti disponibili.

Lo spettacolo è il secondo appuntamento della stagione teatrale al Magda Olivero organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, Ratatoj e Comune di Saluzzo e lsi colloca nella rassegna "Storie di (dis)pari opportunità" nel mese dedicato al contrasto della violenza sulla donna.

Covatta vuole dimostrare al pubblico, con il suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare la tesi il comico spazia dalla storia, alla sociologia, alla medicina: da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna. Non mancano interviste impossibili con personaggi importanti a supporto della tesi a partire da Dio stesso, che svela gli esilaranti retroscena della creazione dell’uomo e della donna. L’attore vuole dimostrare nel suo modo comico e surreale il proprio amore e rispetto per le donne, a cui dedica in finale un poetico omaggio.

Ingresso 20 euro , ridotto a 18 euro per Over 65, Possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Iscritti FAI, Abbonati alle stagioni a cura di Piemonte dal Vivo, Soci Arci) e ridotto a €15 per Under 26.

I biglietti sono acquistabili online su https://www.mailticket.it/spettacolo/21897/scoop!-(donna-sapiens) oppure in biglietteria la sera dello spettacolo. I biglietti on line sono acquistabili anche con carta docenti e 18app.

Per informazioni www.cinemateatromagdaolivero.it