Alba, la Commissione Agricoltura ha discusso le richieste per i contributi alle piante tartufigene

Durante l’ultima riunione della Commissione Agricoltura di Alba, l’attenzione si è concentrata sul sostegno ai boschi contenenti piante tartufigene. L’assessore all’Ambiente, Roberto Cavallo, ha spiegato che la Regione Piemonte offre contributi ai proprietari di terreni boschivi che dimostrano di avere piante potenzialmente tartufigene e di mantenerle in condizioni ottimali.

"Il tartufo non è solo una risorsa commerciale, ma un indicatore biologico di biodiversità e salute del bosco" – ha sottolineato Cavallo –. "L’obiettivo è incentivare una gestione forestale sostenibile, che favorisca l’equilibrio ecologico e i benefici che il bosco offre, come la produzione di ossigeno, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il supporto alla biodiversità."

Le specie ammissibili includono querce, pioppi, noccioli, carpini e tigli, che devono essere accessibili e curate per rientrare nei requisiti. La Regione riconosce 18 euro a pianta, per un massimo di 25 piante per ettaro, all’interno di un fondo complessivo stimato in circa 300.000 euro.

Ad Alba, sono già sei le domande presentate per accedere ai contributi. Il Comune è incaricato di effettuare sopralluoghi per verificare i requisiti delle richieste, in vista della scadenza fissata al 4 febbraio 2024.

L’assessore ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale dei cosiddetti servizi ecosistemici: "Un bosco ben gestito produce ossigeno, favorisce lo stoccaggio di anidride carbonica, migliora il paesaggio e il benessere di chi lo vive, contribuisce al turismo e offre benefici diretti e indiretti per l’intera comunità. La presenza del tartufo è un segnale del buon stato di salute del bosco e dell’intero ecosistema".