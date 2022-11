Mercatino di Natale speciale per gli amici a 4 zampe al canile di Cuneo

Domenica 4 dicembre il Canile apre le sue porte ai visitatori offrendo un delizioso mercatino di Natale carico di oggetti fatti in loco: "abbiamo la fortuna di avere volontarie con una creatività e manualità eccezionali che stanno creando pezzi unici per il nostro canile!" il Bazar 281 è il paradiso dei cani dove si possono trovare giochi come il MorbidOsso, tappetini e mattonelle olfattivi ed il tutto 100% handmade. Altro aspetto molto importante è che i giochi creati e proposti dalle ragazze oltre che avere uno scopo ludico per i cani sono anche educativi.

"Quando abbiamo lanciato i tappetini e le mattonelle olfattive è stato una sfida, ci siamo dette chissà se riusciremo a trasmettere l'importanza di un gioco che attivi il cane mentalmente e non solo fisicamente. Perché, per qualche motivo, l'idea del cane che gioca viene sempre e solo associata all'utilizzo della pallina o del bastoncino e del cane che fa avanti e indietro come un disco rotto. Per noi era una sfida ed è andata alla grande! Il tappetino olfattivo, spiega l’operatrice di zooantropologia didattica Estelo, è importante per il cane per permettergli di utilizzare il naso, un gesto semplice ma dalle mille sfumature: attraverso l'utilizzo dell'olfatto il cane dà inizio ad una serie di meccanismi che gli concedono innanzitutto di rilassarsi, ma anche e soprattutto di sviluppare altre capacità e di sentirsi un gran figo riuscendo nell'intento del gioco”.

La pallina e/o giochi motori non vanno bene per tutti i cani. Prendiamo come esempio il border collie, utilizzare il lancio e il riporto della pallina per farlo sfogare in verità per lui è una sofferenza: tu gli lanci la pecora, lui ti riporta la pecora, tu gliela rilanci e lui te la riporta e dopo tre giri inizierà ad andare in ansia di questa pecora che continua a scappare e il suo livello di arousal e di stress non farà altro che aumentare.

Era importante dare una scelta più vasta di giochi da proporre al proprio cane e grazie alle nostre volontarie siamo riuscite ad ottenere degli oggetti a zero impatto ambientale poiché tutti creati con materiali riciclati, 100% handmade e il cui ricavo viene utilizzato per il benessere dei nostri ospiti!" MorbidOssi, tappetini olfattivi, portachiavi a forma di osso, le nuovissime borse in stoffa "sono andata alla ricerca della felicità e sono tornata con un cane" e le bellissime magliette "io sono randagia" sono solo alcuni dei pensieri natalizi che troverete al mercatino di domenica 4 dicembre.

Inoltre, ci sarà anche una piccola pausa tè offerto dalle ragazze con goloserie vegane. "portate la vostra tazzina così non inquiniamo" è la loro raccomandazione! Perciò fatevi trasportare dalla magia di questo periodo natalizio e se quest'anno volete fare regali solidali e ecosostenibili, non perdetevi il mercatino di Natale del Canile Rifugio 281.