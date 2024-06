ACDA pronta a rinnovare i vertici: nuove nomine dal Comune a partire dal 1° luglio

Chiunque sia interessato avrà tempo sino al prossimo 1° luglio per proporre i nominativi legati al bando di ricerca emesso dal Comune di Cuneo il 19 giugno scorso e volto alla definizione di un soggetto da inserire nel Consiglio d’Amministrazione e un altro nel Collegio Sindacale di ACDA: secondo la sindaca Patrizia Manassero l’obiettivo prioritario sarà il non indebolire l’azienda ma nemmeno la posizione che il Comune conserva al suo interno.



Del rinnovo delle cariche dell’ACDAse ne è parlato nella serata di ieri (martedì 25 giugno), in Consiglio comunale, nell’ambito di un’interpellanza proposta da Ugo Sturlese (Beni Comuni): “Il nostro servizio idrico sta attraversando un momento particolare, specie dopo l’appuntamento elettorale; il tema appare quindi come particolarmente importante. Il faro dev’essere la professionalità dei soggetti coinvolti, e ci chiediamo se questo criterio verrà effettivamente operato”.



Unico altro consigliere a intervenire Giancarlo Boselli (Indipendenti), che ha spostato la discussione più prettamente sul piano politico: “Sappiamo che le nomine nelle partecipate, qui da noi, attengono molto alle vicinanze sul piano politico – ha detto - , e in questi giorni le voci corrono: sembrerebbe esserci una richiesta forte, sulla presidenza, da parte di Centro per Cuneo. Ma il Comune di Cuneo, che è socio maggioritario, sull’ACDA deve esprimere una governance importante”.

Manassero: “Competenze e rappresentanza forte le direttrici”

Nel merito dell’allusione operata dall’Indipendente il gruppo citato respinge il sospetto a metà, con il capogruppo Vincenzo Pellegrino che dichiara a microfono spento che “se ne parlerà in una riunione di maggioranza” (com’è probabile si sia parlato nelle ultime settimane dell’altra nomina resa pubblica nel corso del Consiglio comunale, ovvero quella di Gianluca Verlingieri al Consiglio generale della Fondazione CRC). Ma il termine di scadenza del bando si fa prossimo.



“Importante ricordare che oggi la governance della politica dell’acqua si è spostata da ACDA a Cogesi – ha ricordato la sindaca - : ACDA gestisce la nostra infrastruttura idrica con ottimo risultato ma la strategia generale sul tema passa oggi per Cogesi. ACDA è importante, insomma, perché ci rappresenta in Cogesi. Attendiamo ora la scadenza del bando, con in testa sempre le competenze e dei soggetti e la forza della rappresentanza del Comune”.



“Ringrazio chi si è succeduto alla presidenza di ACDA negli anni, ma anche di ATO4, perché insieme a Cogesi ha portato l’iter per la concretizzazione di una gestione totalmente pubblica dell’acqua non al risultato conclusivo ma molto, molto vicino – ha concluso Manassero - . Siamo all’ultimo miglio, passaggio che concentra molto la mia e la nostra attenzione”.