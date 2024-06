Regionali, il riconteggio dei voti costa il seggio all’esponente cuneese di Avs Giulia Marro?

Nella giornata che ha segnato il definitivo varo della seconda giunta regionale guidata dall’albese Alberto Cirio e la nomina al suo interno di due assessori cuneesi – sono Marco Gallo e Paolo Bongioanni, cui in Consiglio regionale subentreranno Daniele Sobrero e Federica Barbero – la rappresentanza della Granda potrebbero invece perdere una portacolori per le risultanze del riconteggio col quale il Tribunale di Torino sta verificando la correttezza dei conteggi seguiti alle votazioni dell’8 e 9 giugno scorsi.

Il ricalcolo avrebbe e l’attribuzione dei resti tra le liste in lizza sul fronte della minoranze in Consiglio regionale avrebbe infatti sorriso a Isabella Brianza, candidata risultata forte di 1.704 preferenze personali nella lista della candidata presidente del centrosinistra Gianna Pentenero, togliendo così un seggio ad Alleanza Verdi Sinistra, che passa da tre a due rappresentanti e che vede esclusa la sua portabandiera cuneese Giulia Marro, uscita dalla urne forte di 1.599 preferenze.

"Stiamo aspettando la proclamazione e di conoscere i dati ufficiali di ciascuna circoscrizione, perché non capiamo come in assenza di una modifica delle percentuali e dei voti ottenuti la nostra lista perda un seggio – dice la stessa Marro insieme ad Alice Ravinale e a Valentina Cera -. Resta l'amarezza per il fatto che, a oltre due settimane dal voto, permanga questa incertezza, dovuta evidentemente al funzionamento della nuova legge elettorale piemontese. Faremo ovviamente ogni verifica possibile, perché avere tre consigliere elette, di cui una da una provincia come Cuneo, è un'occasione importante per fare un lavoro efficace di opposizione e proposta alternativa. Resta il fatto che la responsabilità e l'impegno della lista e di Giulia Marro, che ha prodotto un risultato straordinario sul collegio in termini di fiducia e consenso dei cittadini e cittadine, resterà immutato” .