L'Offerta Musicale compie 20 anni e li celebra cin un grande evento a Sommariva del Bosco

L’Offerta Musicale compie vent’anni e per celebrare questo importante traguardo ha organizzato una grande serata di festa, musica e condivisione, che si terrà sabato 28 giugno 2025 in Piazza Seyssel a partire dalle ore 21.00.

L’Offerta Musicale è una realtà del territorio che da due decenni propone corsi e laboratori musicali rivolti a tutte le fasce d’età, dai bambini ai pensionati, contribuendo a diffondere la cultura musicale come occasione di crescita personale e sociale.

La serata inizierà alle ore 20:00 con una cena organizzata dalla Pro Loco di Sommariva del Bosco, in collaborazione con il Bar Nido, che proporrà un gustoso tris di pasta, acqua e dolce al prezzo simbolico di 12 euro. La cena non necessita di prenotazione.

Alle ore 21.00 inizierà il grande spettacolo, che vedrà protagoniste le tre orchestre nate all’interno della scuola:

Orchestra Start: composta da bambini tra i 6 e i 10 anni, alla loro prima esperienza orchestrale;

Orchestra Junior: formata da ragazzi dai 10 ai 15 anni, che in tre anni di attività hanno costruito un repertorio sempre più articolato;

Orchestra WITO (Whatever It Takes Orchestra): l’ensemble dei più grandi (15-28 anni), che proporrà un repertorio ricco e variegato, dalle colonne sonore alle sonorità rock, con incursioni nella musica classica.

Non mancheranno le sorprese, tra cui la partecipazione di alcuni ex musicisti legati all’orchestra e la presenza di professori ospiti che saliranno sul palco insieme ai ragazzi. Un momento carico di emozione che testimonia il legame profondo costruito nel tempo attorno alla musica.

L’evento è reso possibile grazie al prezioso sostegno di oltre 60 sponsor locali e in particolare della Banca BCC di Cherasco e del Comune di Sommariva del Bosco, che ha fornito supporto tecnico e logistico essenziale.

Un ringraziamento speciale va anche a tutti i professionisti coinvolti: All-In-One Snc che si occuperà del service audio; Area 30 che si occuperà delle luci; Controluce che si occuperà del servizio fotografico e video; Monelì Design - Rebranding Studio che si è occupata della grafica di locandine e volantini; Ing. Marco Perlo che si è occupato del piano di sicurezza necessario per organizzare un evento; Security Group che si occuperà della sicurezza durante tutto l'evento; Bar Nido che, insieme alla Pro Loco, si occuperà di fornire la cena ai partecipanti.

Sarà un'occasione per festeggiare un traguardo non scontato per un'associazione, con protagonista colei che ci ha portato fin qui con la sua magia: la musica!