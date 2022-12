Agricoltura, la Regione punta al biologico: 1.8 milioni a copertura del bando 2022 per la conversione

La Regione Piemonte garantisce la copertura finanziaria a tutte le 230 aziende agricole piemontesi che hanno aderito al bando 2022 del Programma di sviluppo rurale per la conversione all’agricoltura biologica. e risultano ammissibili a contributo.



Lo ha stabilito oggi la Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore all’Agricoltura e cibo Marco Protopapa, assegnando un’ulteriore dotazione finanziaria di 1,8 milioni di euro a copertura del bando 2022 sulla misura 11.1.1 del Psr 2014-2022, conversione all’agricoltura biologica, chiuso nel mese di giugno e di cui è già stata pubblicata la graduatoria dei soggetti beneficiari.



Questo finanziamento infatti integra i 2,9 milioni di euro iniziali previsti in apertura del bando, portando la dotazione finanziaria a 4,7 milioni di euro complessivi.



“Con questo provvedimento garantiamo la copertura contributiva a tutte quelle aziende agricole piemontesi che hanno partecipato al bando e hanno i requisiti per ricevere i contributi, un aiuto importante a coloro che hanno scelto di produrre biologico affrontando maggiori costi ed anche minori ricavi in relazione alle diverse tipologie di colture di convertirsi al biologico”, precisa l’assessore regionale all’Agricoltura e cibo, Marco Protopapa.