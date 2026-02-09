Elicicoltura, apicoltura e itticoltura: le filiere di nicchia tra biodiversità e sostenibilità

Mercoledì 11 febbraio, presso il Comizio Agrario di Mondovì in Piazza Ellero 45 alle ore 17:30, si terrà un nuovo appuntamento del Progetto Bottega Contadina, dedicato alle filiere agricole di nicchia e al loro ruolo nella tutela della biodiversità e nella promozione di pratiche sostenibili. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Dopo il primo incontro sulla zootecnia, che ha avuto un enorme successo in termini di partecipazione, il progetto prosegue con un'attenzione particolare all'elicicoltura, all'apicoltura e all'itticoltura: tre produzioni molto importanti per il nostro territorio, sia per l'ambiente che per l'economia. Sono settori poco noti, ma fondamentali per un’agricoltura diversificata e per la produzione di cibo di qualità.

Come spiega, Delia Revelli, presidente della Bottega Contadina: “ In questo secondo appuntamento parleremo di piccole aziende agricole, tra l’altro tutte e tre al femminile, che valorizzano in particolar modo la biodiversità del territorio monregalese con grande attenzione alle sostenibilità: adottano infatti pratiche agricole che non danneggiano l’ambiente e che garantiscono nello stesso tempo la produttività a lungo termine del suolo e delle risorse naturali. Sono aziende molto diverse tra di loro ma con un obiettivo comune: promuovere specie animali a tutela degli ecosistemi presenti sul nostro territorio Monregalese”.

Protagoniste dell’incontro saranno:

Turbo Helix, realtà specializzata in elicicoltura, che si occupa dell’allevamento di lumache secondo metodi naturali, valorizzando una filiera di nicchia attenta ai cicli biologici e al rispetto dell’ambiente.

L'Azienda Agricola Parlapà lavora nel settore dell'apicoltura. Produce miele e altri prodotti dell’alveare. Il loro lavoro quotidiano aiuta a proteggere le api e a salvaguardare la biodiversità nella zona in cui operano, ma non solo: non ci dimentichiamo il ruolo importantissimo che le api hanno nell’impollinazione di tante specie vegetali.

La Società Agricola San Biagio si occupa di itticoltura e alleva pesci d'acqua dolce, in particolar modo la trota. Per loro è importante la qualità dell'acqua in cui vivono i pesci, il benessere degli animali e il fatto che il loro allevamento estensivo non danneggia, anzi valorizza, l’“oro blu”, risorsa molto importante in questi anni di forti cambiamenti climatici.

Durante l'incontro, i produttori racconteranno le loro esperienze e le scelte che hanno fatto per produrre in modo sostenibile. Condivideranno anche le difficoltà e le opportunità che hanno incontrato nel lavorare in settori di nicchia.

L'obiettivo di questa serata è far riflettere su come consumare in modo più consapevole e sostenibile, affinché il consumatore trovi nuove idee da applicare nella propria vita quotidiana.

L’incontro si concluderà con una degustazione di prodotti tipici delle aziende partecipanti, offrendo ai partecipanti l’opportunità di assaporare direttamente i frutti di un lavoro attento e rispettoso dell’ambiente. Sarà un momento di convivialità e scambio, in cui il pubblico potrà interagire con i produttori e approfondire le tematiche trattate durante la serata.

L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire un nuovo modo di vivere la propria alimentazione, più in sintonia con la natura e le risorse del nostro territorio. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per la crescita e il successo di queste filiere, che non solo preservano la biodiversità, ma contribuiscono anche a costruire un futuro più sostenibile per tutti.

Conclude Delia Revelli: “la nostra missione è quella di creare una rete di supporto tra produttori e consumatori affinché si possa valorizzare il lavoro di chi opera nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità”.

Il Progetto Bottega Contadina prosegue così il proprio percorso di valorizzazione delle eccellenze locali, con l’obiettivo di sostenere le piccole aziende agricole, promuovere la filiera corta e diffondere una cultura del cibo attenta all’ambiente, al territorio e alla comunità.

La Bottega è aperta dal mercoledì al sabato, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

Per informazioni: Punto vendita Bottega Contadina – Via S. Arnolfo n. 4, 12084 Mondovì

Tel. +39 353 4347426

Email: mercatocontadino.mondovi@gmail.com