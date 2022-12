Avete mai fatto snowkite? Bastano sci o snowbooard e un aquilone. Ecco dove provare

Neve, finalmente. E finalmente riparte lo sci ma non solo! Anche quest'anno si vedranno gli aquiloni da trazione che, con la forza del vento, traineranno i kiters sulla neve fresca dei maggiori comprensori sciistici della provincia.



La Turra ad Artesina, Limonetto e Pian Munè sono i 3 spot dove si pratica questo sport.



Un paio di sci o lo snowboard e un aquilone è tutto ciò che serve per divertirsi in modo ecologico e adrenalinico, un'alternativa allo sci da discesa per i più audaci.



L'asd Criminal kite, scuola cuneese che si occupa di promuovere questo sport, è l'unica nella provincia ad insegnare e divulgare la passione dello snowkite.



Gli aquiloni voleranno durante le giornate ventose e non sarà difficile vederli in aria.

Negli ultimi anni questa disciplina si è diffusa molto, ancora non ai livelli del kitesurf ma se la neve cade e il vento non manca sicuramente aumenterà la sua popolarità.

Fare snowkite è per tutti, bambini e adulti, sci o tavola... e qualsiasi zona libera da ostacoli può diventare buona per praticare.