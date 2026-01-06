Mondovì, vent’anni di matrimonio in volo per i piloti Paolo Bonanno e Nicole Maillefer

Vent'anni di matrimonio in volo per i piloti Paolo Bonanno e Nicole Maifeller che, proprio a bordo di una mongolfiera, avevano detto il loro "sì".

L'anniversario sarà il 6 gennaio, in occasione del Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania, che aveva già fatto loro da cornice nel 2006, quando a sposarli fu Luciano Mondino, che fu sindaco e vice sindaco della Città.

Dall'Italia all'Alaska, ma anche Messico, Costa Rica, Usa, Asia, Africa, insieme hanno solcato davvero i cieli di tutto il mondo, volando in oltre 20 paesi. Bonanno è conosciuto in tutto il mondo come il "maestro" dei costruttori di bruciatori in tutto il mondo.