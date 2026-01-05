In volo su Mondovì con "Kika", l'orsetto che raccoglie fondi per i piccoli pazienti oncologici [FOTO E VIDEO]

Si chiama "Kika" lo splendido orsettto arancione che, in questi giorni, sta incantando grandi e piccini dai cieli di Mondovì dove è in corso il 36° Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania.

Oltre a essere un pallone aerostatico a "forma speciale", Kika porta con sé un messaggio importantissimo: sostenere la ricerca per curare i bambini colpiti da tumore.

Questa mattina abbiamo avuto l'onore di solcare i cieli della Città a bordo di "Kika" con il pilota olandese Edcar Vermeulen, che è tornato a Mondovì insieme al suo equipaggio della Hot-R-Ballonvaarten per la quarta volta.

La mongolfiera prende il nome dalla “Fondazione Kika”, ente olandese che si occupa di ricerca sul cancro nei bambini: raccoglie fondi per la ricerca finalizzata a ridurre il dolore e migliorare le cure e da tre anni Edcar solca i cieli d’Europa usando il pallone come “mascotte volante” del progetto che si può sostenere acquistando i peluches dell'orsetto disponibili presso l'infopoint della manifestazione in corso Inghilterra: il 100% del denaro andrà alla “Fondazione Kika”.

"Originariamente - ha spiegato il pilota - , questa mongolfiera era stata realizzata per mio figlio: è una copia dell’orsacchiotto che aveva quando era piccolo, il suo pupazzo preferito. Poi sono entrato in contatto con la “Fondazione Kika”, e ho visto che l’orsetto che avevano come mascotte era identico al mio pallone ed è iniziato il progetto comune".

Protagoniste della manifestazione, organizzata dall'Aeroclub Mondovì, in sinergia col Comune di Mondov, grazie al contributo di Fondazione “Cassa di Risparmio di Cuneo” e grazie a Intesa Sanpaolo, oltre trenta mongolfiere e un enorme dirigibile ad aria calda che, fino a domani, continueranno a colorare i cieli.

-------

PROGRAMMA DEFINITIVO

36° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania

Mondovì - corso Inghilterra 3-4-5-6 gennaio 2026

Lunedì 5 gennaio

ore 8,30: decollo delle mongolfiere

ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini ore 14,00: decollo delle mongolfiere

Martedì 6 gennaio

ore 8,30: decollo delle mongolfiere

ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini ore 14,00: decollo delle mongolfiere

COME GODERSI IL RADUNO - VADEMECUM

Si ricorda che i decolli delle mongolfiere e i voli per bambini si potranno svolgere solamente in presenza di condizioni meteo favorevoli, che durante il Raduno non si effettuano voli-passeggero per il pubblico.

Prima di ogni volo si svolgerà un briefing meteo per verificare se ci sono le condizioni per decollare. I briefing si svolgeranno presso la sede dell’Aeroclub, dotata di stazione meteo, e verranno trasmessi in diretta sul maxischermo ledwall al campo di decollo per aggiornare il pubblico in tempo reale.

Durante il Raduno non si effettuano voli-passeggero per il pubblico e che l'accesso al campo di decollo è consentito ESCLUSIVAMENTE agli equipaggi e a fotografi, giornalisti od operatori autorizzati.

VOLI VINCOLATI PER I BAMBINI

I voli per bambini si svolgeranno tutti e tre i giorni (domenica 4 gennaio - lunedì Con il contributo di Partner 5 gennaio - martedì 6 gennaio) dalle 10:00 alle 12:00, a bordo di una mongolfiera dedicata, situata a fianco della zona di decollo delle mongolfiere. Il volo è riservato ai bambini (altezza min. 120 cm, età massima bambini fino a 10 anni compiuti). I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione, che va effettuata il giorno stesso presso lo stand dedicato situato accanto all’area di decollo a partire dalle ore 9:30.

Per il volo vincolato è richiesta una libera offerta: il ricavato verrà devoluto al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Mondovì. I voli su mongolfiera vincolata si svolgeranno esclusivamente se le condizioni meteo e di sicurezza lo consentiranno, fino a esaurimento posti e non oltre l’orario indicato. Troverete il regolamento completo sul sito web www.aeroclubmondovi.it

E le attrazioni i bambini non si fermano qui: a fianco dell’area di decolli troverete i laboratori creativi della “Dipingeria” di Tondo Pesto, per imparare a dipingere meravigliosi lavoretti in legno, e il Truccabimbi di Giorgia.

IL RE MERCANTE A PIAZZA

Dalle ore 10 alle 18 di domenica 4, lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026, il quartiere alto di Mondovì Piazza, in particolare Piazza Maggiore, si trasformerà in una grande bottega a cielo aperto. Circa trenta artigiani selezionati, provenienti dal Piemonte, dalla Liguria e dalle regioni limitrofe, presenteranno ceramiche, illustrazioni, gioielli, creazioni in vetro, carta e tessuto, complementi d’arredo e oggetti unici, in dialogo con il contesto storico del Borgo medievale.

SERVIZI E COLLEGAMENTI

Zona food & drink nell’area della manifestazione

Navette gratuite di collegamento fra il centro città e l’area di decollo

Servizi igienici in loco

Possibilità di parcheggio gratuito nei pressi della manifestazione

Parcheggi riservati alle persone con disabilità

NAVETTE

Il Comune di Mondovì e l’azienda BusCompany mettono a disposizione un servizio di navette gratuito di collegamento fra la città e la zona della manifestazione.

Raccomandiamo fortemente di utilizzarle per raggiungere comodamente l’area dell’evento.

Orari di servizio:

3 gennaio: dalle ore 16:30 alle ore 20

4-5-6 gennaio: dalle ore 07:50 alle ore 18

Percorso ad anello (e posizioni Google Maps)

Piazza Repubblica (centro città) – https://maps.app.goo.gl/yrHdVSw2eBjimQuy6

Piazza Ellero (centro città / area parcheggio) – https://maps.app.goo.gl/FEYQstN6WvPKrSnd6

Piazzale Giardini (area parcheggio) – https://maps.app.goo.gl/vasmqopUpLpjzjob9

Via Langhe (area sosta camper) – https://maps.app.goo.gl/dRhBeLEpPRrfr4MK8

Via Torino (piazzale retro stazione FS) – https://maps.app.goo.gl/3fdHeosL1b9VUKWGA

AREA DELLA MANIFESTAZIONE – Corso Firenze / Corso Milano (200 metri dalla zona di decollo delle mongolfiere) – https://maps.app.goo.gl/osdbSvrp7eVuRKye6

Via Langhe (area sosta camper) –

https://maps.app.goo.gl/dRhBeLEpPRrfr4MK8

Piazza Mellano (fronte Stazione FS) –

https://maps.app.goo.gl/bTg3fNJAkcvhJRJk9

Piazza Repubblica (centro città) –

https://maps.app.goo.gl/yrHdVSw2eBjimQuy6

Le navette, non effettuando pause ai capolinea e percorrendo quindi un “anello”, permetteranno di raggiungere sempre tutte le fermate.

Quando decollano le mongolfiere?

Due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio. L'Aeroclub consigliadi arrivare alle 8,30 e alle 14 per assistere al gonfiaggio, che dura 30/40 minuti, dopodiché i palloni decolleranno.