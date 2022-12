Anci Piemonte e Anci Nazionale, una delegazione monregalese agli incontri di Settimo Torinese e Bergamo

Il dibattito sugli enti locali è entrato nel vivo: riassetto istituzionale, maggior autonomia finanziaria e decentramento delle competenze. Il Governo ha affrontato il dossier già nei primi mesi del suo mandato e le radicali modifiche preannunciate richiedono il massimo interessamento.

Il Patto Civico, con il sindaco e presidente della Provincia Luca Robaldo, il consigliere provinciale Pietro Danna e il consigliere comunale Marco Bellocchio, ha partecipato ai due eventi Anci: Assemblea Anci Piemonte a Settimo Torinese e Assemblea Nazionale Anci a Bergamo.

“Fare Presto” il titolo dell’Assemblea regionale di quest’anno: “Bisogna fare presto, servono provvedimenti urgenti, concreti, in grado di dare una boccata di ossigeno agli Enti locali che oggi faticano a chiudere i bilanci”.

"Il richiamo alla crisi energetica e economica è stato incessante durante tutta l’Assemblea. La crisi energetica perciò non solo “affatica” i bilanci propri delle famiglie, ma anche quelli della “casa comune” che oramai dalla crisi sanitaria del 2020 fino ad oggi hanno di fatto attraversato due anni di “crisi perenne”. Proprio la costanza della crisi costringe a ripensare continuamente alle priorità da affrontare modificando frequentemente l’azione amministrativa" - ha dichiarato il presidente Anci Piemonte Andrea Corsaro. - "Una delle proposte avanzate nel tavolo di discussione è la possibilità di trattenere l’avanzo delle risorse spendibili per i bandi, infatti attualmente se qualunque ente spende meno di quanto ottenuto dall’ente finanziatore sarà costretto a restituire le risorse non spese. La possibilità di impiegare comunque queste risorse, favorirebbe l’attuazione dell’autonomia locale che trova ampiamente spazio nella nostra Costituzione".

Non solo di crisi energetica si è discusso alle assemblee Anci, ma anche di opportunità. Il Pnrr rappresenta senz’altro una risorsa fondamentale per il rilancio dei territori locali. Infatti una buona parte dei 200 miliardi a disposizione del Paese dovranno essere spesi dalle amministrazioni locali. Purtroppo però gli enti locali negli ultimi decenni hanno subito importanti riforme mutando profondamente le capacità di “messa a terra” delle risorse economiche. Più specificatamente i comuni sono stati negli ultimi anni ipotizzati come centri di potere in cui non si può spendere ed ora, con il Pnrr non è soltanto richiesto di spendere ingenti somme, ma si pretende di farlo velocemente, con il rischio di vanificarne l’opportunità. Non solo l’organizzazione interna ha inciso negativamente sulle possibilità di spesa, ma anche una riduzione del personale e degli strumenti di formazione hanno ridotto la capacità attutiva dei comuni. Alcuni dati costringono la nostra attenzione: -27% di personale nella PA dal 2013 al 2020 e riduzione della spesa pro capite per la formazione di dipendenti i dirigenti da 93 a 54 nello stesso periodo di tempo. Questi dati ci costringono come Patto Civico a evidenziare la necessità di rimpolpare le risorse umane del nostro comune per rendere Mondovì sempre più competitiva e veloce per affermarsi nel contesto territoriale, regionale e nazionale. Le recenti modifiche allo Statuto approvate in Consiglio Comunale che introducono collaboratori esterni a disposizione degli assessori vanno esattamente in questa direzione. Un’amministrazione aperta che sappia affrontare le sfide del presente e del futuro, partendo dal coinvolgimento diretto dei cittadini, rappresenta la nostra idea di Mondovì.