"Investire sul personale è la base per una sanità più efficace, dall'assessore Riboldi una visione di sviluppo"

“L’assessore Riboldi oggi ha delineato una visione di sviluppo che condividiamo e apprezziamo – commentano i consiglieri Silvio Magliano, Sergio Bartoli, Mario Salvatore Castello, Elena Rocchi e Daniele Sobrero del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale -: che la Sanità piemontese non andrà in piano di rientro è la prima buona notizia del pomeriggio, ma non è l’unico elemento significativo di un piano che, attraverso i capisaldi dell’incremento del personale, della conversione della spesa improduttiva in servizi più efficaci, di un ambizioso programma di rinnovamento delle strutture, prevede un rilancio ambizioso, con una visione chiara. Una Sanità di eccellenza, infatti, passa inevitabilmente da personale medico, infermieristico e ospedaliero di eccellenza”.

Concludono i consiglieri: “Dovremo affrontare le sfide della cronicità, dell’invecchiamento della popolazione e della non autosufficienza, delle patologie psichiatriche e dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: siamo convinti che ripartendo dalle iniziative espresse oggi dall’Assessore Riboldi, recependo l’apporto e il patrimonio di iniziative del Terzo Settore e delle associazioni dei pazienti e valorizzando al meglio la qualità del nostro personale riusciremo nell’impegno di costruire una Sanità più efficace, più vicina alle persone, maggiormente in grado di prendere in carico non le patologie, ma le persone, senza mettere a rischio gli obiettivi di bilancio”.