A Benette una serata con Livio Politano e 'Antibo'

«Antibo Terre dei Bagienni ODV», la Associazione Culturale e di valorizzazione del territorio, intercomunale, presieduta da Marco Cerrina Cordero di Montezemolo, sede nella vicina Pianfei ma «luogo del cuore», chiaramente a Beinette, nella bellissima Madonna della Pieve, invita, con patrocinio comunale, ad una serata natalizia artistica.



L’appuntamento è per giovedì 15 dicembre, alle 21, nel Salone Polifunzionale «Adriano Olivetti», in Via Gauberti 17.



Il titolo del momento è «Per Livio», ed è dedicato al più grande artista beinettese vivente, e di tutti i tempi, probabilmente, il pittore Livio Politano, anche attivo socialmente, anima, per anni, di «Terra dei Bagienni», l’organizzazione da cui è nata, allargandosi, l’attuale.



Politano resta instancabile, oltre l’ottantina, con dolcezza, garbo e fermezza, nel difendere il patrimonio artistico beinettese. Stavolta una sua opera a pastello, presentata nell’occasione, è dedicata alla «Pieve», presente, oltre all’autore, in noto artista Walter Accigliaro e lo storico dell’arte cuneese (curatore anche delle ultime esposizioni di Politano) Enrico Perotto.



Politano ed «Antibo» proporranno anche una stampa d’arte numerata, a tiratura limitata e firmata dall’autore, in offerta speciale natalizia, tratta dall’originale dell’artista, raffigurante il ciclo di affreschi presenti nell’abside di Santa Maria della Pieve (la chiesa vanta alcune delle opere più notevoli del Cuneese, sospese tra il tratto medievale, gotico, ed il primo Rinascimento).



Ovviamente si terminerà con scambio di auguri e rinfresco natalizio.