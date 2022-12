Aggiungete queste criptovalute al vostro portafoglio nel 2023: Dogeliens, Ethereum e Dogecoin

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, molti utenti sono alla ricerca di nuove criptovalute da aggiungere ai loro portafogli. Poiché il mercato delle criptovalute non ha avuto una posizione forte quest'anno, molti utenti sperano di rinfrescare i loro portafogli nel nuovo anno e di puntare a un anno migliore per le criptovalute. Sebbene sia difficile prevedere il futuro del mercato delle criptovalute, sembra che l'aggiunta di alcune criptovalute al proprio portafoglio possa essere vantaggiosa nel lungo periodo. Queste criptovalute includono Dogeliens (DOGET), Ethereum (ETH) e Dogecoin (DOGE) .

Dogeliens (DOGET): la nuova moneta meme

Dogeliens è una moneta meme il cui lancio è previsto per il 2023. Sebbene non sia stata fissata una data precisa, si prevede che il lancio avverrà nei prossimi mesi. Attualmente Dogeliens è in fase di prevendita perché sta lavorando duramente per creare una piattaforma solida che possa avere successo.

C'è sempre un rischio quando si tratta di investire in un progetto in prevendita, ma i progetti in prevendita spesso portano maggiori ricompense. Dogeliens è stata molto trasparente su ciò che avrà da offrire una volta che sarà ufficialmente sul mercato, dai NFT alla sua attenzione per la decentralizzazione e altro ancora. Dogeliens mira a conquistare il settore delle meme coin e a creare una piattaforma in grado di soddisfare le esigenze di diversi tipi di utenti. Dagli amanti dei giochi a coloro che non hanno molte conoscenze in materia di criptovalute, Dogeliens assicura di includere tutte le varietà di utenti. Sembra che Dogeliens abbia il potenziale per diventare grande sul mercato.

Ethereum (ETH): la seconda criptovaluta più grande

Ethereum è una criptovaluta già affermata e ha visto un enorme successo nel corso del tempo. Ethereum è la più grande blockchain del mondo e il suo token nativo, ETH, è al secondo posto per capitalizzazione di mercato. Con un andamento eccezionale, ETH è una criptovaluta da aggiungere al vostro portafoglio se non è già presente.

Il 2023 potrebbe essere un anno importante per Ethereum a causa della fusione avvenuta nel settembre 2022. Ethereum aveva pianificato la fusione per un bel po' di tempo, in quanto significava che Ethereum avrebbe consumato meno energia, che è uno dei maggiori problemi di molte criptovalute. Ora che la fusione è avvenuta con successo, Ethereum è più sostenibile, scalabile e sicuro come progetto di criptovaluta. Sembra che il futuro sia luminoso per Ethereum, poiché è riuscito a risolvere uno dei problemi più gravi che ha dovuto affrontare.

Dogecoin (DOGE): la più grande moneta meme

Dogecoin è la più grande moneta meme del mercato e il suo token nativo, DOGE, è attualmente all'ottavo posto per capitalizzazione di mercato. Lanciata nel 2013, Dogecoin ha guadagnato una grande popolarità nel corso degli anni ed è una grande fonte di ispirazione per molte altre monete meme.

Molti utenti non amano le monete meme perché sembrano inutili, soprattutto quelle prive di grande utilità. Tuttavia, Dogecoin ha dimostrato di essere una moneta meme scalando la classifica delle criptovalute durante il crollo del mercato. Il passaggio dalla solita decima posizione (in base al market cap) all'ottava dimostra che le monete meme sono effettivamente importanti nel mondo delle criptovalute.

Visto il modo in cui sta crescendo, sembra che Dogecoin possa essere un'ottima aggiunta al vostro portafoglio di criptovalute.

A causa della volatilità del mercato delle criptovalute, è meglio effettuare ricerche approfondite prima di effettuare qualsiasi acquisto. Investite solo ciò che ritenete sia meglio per voi dal punto di vista finanziario.

