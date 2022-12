Start up, in Piemonte la pandemia non ha spaventato le buone idee, ma le ha rese fragili: "Hanno poco tempo per dimostrare di valere"

La pandemia non ha fermato le buone idee, ne ha visto - anzi - migliorare i risultati, ma le ha scoperte più fragili rispetto al passato. Lo testimoniano i numeri dell'Osservatorio del Comitato Torino Finanza della Camera di commercio di Torino, che pur contando 790 realtà sul territorio, vede l'indice di sopravvivenza scendere da quasi 4 anni e mezzo a meno di due. "Colpa" di una quantità di capitale troppo bassa e che dà un tempo ristretto agli imprenditori e ai loro collaboratori per dimostrare la validità della loro idea.

In Piemonte si contano 790 start up, pari al 5,4% del totale nazionale. Anche se il peso economico della regione è pari all'8% del PIL nazionale.

In Piemonte il volume della produzione del sistema delle startup innovative passa in 4 anni da 6 a 46 milioni di euro, la crescita annuale è del 66%, il che significa che il sistema raddoppia ogni 22 mesi. Ma la strada per l’indipendenza finanziaria è in salita. Infatti il 42% delle startup create sei anni fa in Piemonte non esiste più. È un dato purtroppo diffuso perché, anche a livello nazionale, la media è del 41%.

Negli ultimi 4 anni l’indice di “sopravvivenza garantita” delle startup piemontesi passa da 4,3 anni (pari alla media di sistema) ad appena 1,9 anni: hanno cioè meno di due anni per dimostrare di produrre beni e servizi appetibili per il mercato dei clienti o per gli investitori.