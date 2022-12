Peveragno piange Alessandro Secchi, cartongessista 46enne

In lutto la comunità di Peveragno per la scomparsa di Alessandro Secchi, cartongessista di 46 anni.



Secchi era originario di Cuneo ma residente a Peveragno, dove si era fatto conoscere come cartongessista: mesi fa era incorso in un arresto cardiaco, e le sue condizioni di salute successive non sono mai migliorate.

Lascia la moglie Lorena e i figli Marika e Liam.



Il funerale si terrà giovedì 15 dicembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Peveragno. La salma partirà dalla residenza 'Anni Azzurri' di Marene; a seguito della cerimonia avrà luogo la cremazione, al tempio di Magliano Alpi.



Sempre nella parrocchiale di Santa Maria si terranno le messe di settima il 18 dicembre e di trigesima domenica 15 gennaio, entrambe alle ore 18.30. Domani, mercoledì 14 dicembre, alle 20 il santo rosario.

"Una storia davvero sfortunata quella di Alessandro e della sua famiglia, alla quale il Comune si stringe con tutto l'affetto possibile - ha detto il sindaco Paolo Renaudi - . Come amministrazione ci stiamo già muovendo per sostenere e aiutare Lorena, Marika e Liam in ogni modo possibile".