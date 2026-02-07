La Memoria come esperienza condivisa: il Liceo Arimondi di Savigliano si ferma a ricordare

Il Liceo Arimondi di Savigliano ha dedicato la Giornata della Memoria a un momento di riflessione collettiva che ha coinvolto studenti e docenti. Un incontro costruito attorno a parole, musica e letture, seguito in un clima di ascolto attento e partecipato.

A introdurre la giornata è stato il dirigente scolastico Luca Martini, che ha accompagnato gli studenti in una riflessione sul significato della Memoria, collocandola nel contesto storico della Shoah e richiamando il valore della consapevolezza e dello studio come strumenti per comprendere il passato.

La musica di Emilio e Lorenzo ha accompagnato la lettura della poesia La farfalla, scritta nel campo di Terezín da Pavel Friedmann. Il testo è stato letto da Silvia e Rebecca, in un momento scandito dal silenzio dell’aula e dall’attenzione degli studenti presenti.

L’incontro si è svolto senza interruzioni, in un clima raccolto, che ha permesso ai ragazzi di seguire e partecipare interiormente al significato delle parole e dei gesti proposti.

La Giornata della Memoria si è così tradotta in un momento di scuola vissuta, dedicato al ricordo e alla riflessione, inserito nel percorso educativo dell’istituto.