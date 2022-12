Casinò stranieri preferiti dagli italiani, quali e perché?

Ovviamente non è affatto un mistero come, soprattutto negli ultimi anni, sia per l'evoluzione costante di Internet che per l'arrivo della pandemia globale e delle successive restrizioni, sempre più persone si sono trovate a fare i conti con la dimensione dell'online.

Una dimensione sempre più crescente che ha coinvolto sia lo spazio destinato al lavoro che quello più legato allo svago ed al gioco in generale. Naturalmente in quest'ultima categoria quello che sembra essersi sviluppato maggiormente.

Da una parte ci sono infatti i videogiochi in generale e gli eSports mentre, dall'altra, c'è tutto quello che riguarda il gioco d'azzardo in rete, ovvero il famoso gambling online, con appassionati e scommettitori che setacciano la rete in lungo e in largo alla ricerca dei migliori Casino Non AAMS oppure delle app per tentare la sorte anche tramite smartphone e tablet.

Va però notato che, anche in questa particolare dimensione del gioco, sembra che gli scommettitori nostrani si trovino più a loro agio facendo le proprie puntate sui casinò provenienti dall'estero. E questo è particolarmente vero sia per quelli fisici tradizionali, in Italia sono davvero pochi, che per quelli online.

Ma se di viaggi all'estero al momento se ne fanno gran pochi che cosa si fa dunque? Ci si connette ad un altro sito e si vede se la fortuna sarà dalla loro anche in quel frangente. Ma dove e soprattutto perché? Cerchiamo di capirlo insieme!

Perché preferire l'estero?

Una delle prime motivazioni per le quali i giocatori d'azzardo tendono a preferire le realtà estere a quelle italiane sono le regole. Mentre in Italia sono decisamente più stringenti e severe, pare che in altri Paesi queste siano invece più leggere e “morbide”.

Oltre ad una maggiore flessibilità ed anonimato, un altro punto all'ordine del giorno sono i prezzi che paiono essere vantaggiosi per le tasche di alcuni scommettitori italiani. Ma per quanto riguarda la sicurezza invece?

Anche se non ci sono le licenze AAMS tali casinò online stranieri risultano comunque più sicuri rispetto ad altri “colleghi” poiché sono dotati delle certificazioni estere come, per esempio, EGBA, UKGC, MGA e così via.

Inoltre non va dimenticato che, affacciandosi su tutto un altro mercato, il giocatore d'azzardo italiano può contare anche su nuovi bonus ed offerte.

I Paesi preferiti dai giocatori d'azzardo italiani

Quali sono dunque i Paesi più gettonati dai giocatori d'azzardo nostrani? Stando a quanto emerso sembra che i gamblers italiani preferiscano tentare la sorte su portali inglesi, francesi, svedesi e danesi mentre, quando si parla di nomi, la lista si allunga ancora di più.

Due nomi per farsi un'idea

Uno di questi è ZetCasino, un piccolo casinò della Germania, che sembra particolarmente quotato tra i giocatori. Nonostante un limite mensile di prelievo tutto sommato nella media, pare che di reclami non ve ne siano molti ed anche sul lato accettazione criptovalute sia messo piuttosto bene.

Un altro nome spesso citato è quello di OhMySpins Casinò che, a conti fatti, ha una reputazione nella media. Ci sono tanti giochi e si va dal casinò alle scommesse sportive, ma pare che non tutti i metodi di pagamento siano disponibili per ogni valuta o Paese. Inoltre va aggiunto che il limite di prelievo dipende molto dal deposito.