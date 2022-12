Perché Big Eyes Coin avrà successo nel mercato delle criptovalute: i possessori di Polygon e Tron dovrebbero fare attenzione

Si prevede che Big Eyes Coin (BIG) avrà successo nel mercato delle criptovalute, ma a che velocità raggiungerà questo traguardo? La sua comunità ha già misurato il suo potenziale e crede di poter ottenere lo stesso successo di Polygon (MATIC) e Tron (TRON), o anche di più.

Polygon e Tron sono due ecosistemi da tenere d'occhio, soprattutto perché il mercato delle criptovalute sta per tornare sui suoi passi. FTX ha portato più caos in un momento in cui il mercato era pronto per il ripristino. Mentre la tendenza FTX muore gradualmente, la criptovaluta potrebbe tornare al suo antico splendore, spazzando via FUD (paura, incertezza e dubbio) e rafforzando la pressione "buy" nel mercato.

Big Eyes Coin è una delle monete meme emergenti da potenziare con la nuova stagione del mercato delle criptovalute. La corsa al rialzo che si prevede prenderà il via entro la seconda metà del 2023 potrebbe accendere Big Eyes Coin più lontano di quanto la comunità abbia previsto. Vediamo di più su questo.

https://bigeyes.space/#signup

Perché i possessori di Polygon e Tron dovrebbero guardare il mercato di Big Eyes Coin

Polygon (MATIC) e Tron (TRON) sono due reti che sono persistite nel mercato delle criptovalute, soprattutto perché le tariffe del gas Ethereum continuano a salire alle stelle. La comunità cripto si aspettava che la commissione sul gas di Ethereum diminuisse dopo la sua transizione al meccanismo di consenso Proof of Stake (PoS).

Poiché Ethereum e Solana sono caduti in disgrazia in seguito agli eventi dell'ultimo trimestre del 2022, Polygon e Tron sono diventati la prossima fermata dell'autobus disponibile per gli sviluppatori DeFi che hanno bisogno di tariffe del gas inferiori e reti più veloci.

Anche Polygon (MATIC) e Tron (TRX) hanno subito crisi di liquidità a seguito del ripido mercato delle criptovalute nel 2022. Con una potenziale stagione rialzista in vista, i loro titolari possono solo sperare per il meglio.

Big Eyes Coin è una nuova criptovaluta, i possessori / sviluppatori di Polygon e Tron potrebbero voler provare. Ci sono molte ragioni per cui questa criptovaluta potrebbe meritare la tua attenzione:

1. Sostegno comunitario

Big Eyes Coin ha il pieno supporto di una comunità in rapida crescita. Le decisioni sul suo futuro saranno prese dalla sua comunità. Anche attività come la combustione, il lancio di NFT e la fornitura di liquidità saranno gestite dalla sua comunità.

2. Incentivi alla liquidità

Big Eyes Coin offrirà incentivi e ricompense alla sua comunità di volta in volta. I premi possono essere incassati e/o reinvestiti nell'ecosistema per ottenere ulteriori ricompense. Le tattiche di identificazione saranno utilizzate per distinguere i membri di Big Eyes attraverso NFT "art reveals".

3. Grandi riserve di liquidità

La liquidità è richiesta dalla DeFi per prosperare, proprio come il denaro è necessario in ogni economia tradizionale. Big Eyes Coin ospiterà grandi riserve di liquidità per aiutare le attività e gli sviluppi della DeFi. I fornitori di liquidità avranno trattamenti speciali per incoraggiare una maggiore liquidità nell'ecosistema.

4. Meccanismo di controllo inflazionistico

Big Eyes impiegherà misure per controllare il suo tasso di inflazione. La sua offerta totale è ancorata a 200 miliardi di token BIG, secondo i rapporti recuperati dal suo white paper. Big Eyes impiegherà tattiche inflazionistiche volte a controllare l'inflazione sui suoi prezzi unitari in base alla stagione di mercato disponibile.

Usa il codice promozionale BCUTE565 per gettoni aggiuntivi con ogni acquisto!

Moneta Big Eyes (BIG)

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL