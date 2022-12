Quanto costa installare un ascensore a casa?

Installare un ascensore presso la propria casa è il sogno di tante persone. Se è vero che, almeno all'apparenza, può sembrare una scelta di lusso ma poco funzionale, è altrettanto vero che in realtà un mini ascensore domestico ha numerosi vantaggi e per questo è sempre più richiesto nelle abitazioni.

Infatti, prima di tutto un ascensore in casa permette di poter abbattere le barriere architettoniche, questo vuol dire che per coloro che soffrono di disabilità, salire e scendere i piani dell'abitazione non sarà più un problema.

Pensare di optare per un ascensore Stiltz è senza ombra di dubbio una soluzione estremamente intelligente che, a fronte di un costo comunque non eccessivo rapportato ai vantaggi offerti, permette di poter godere di un macchinario all'avanguardia.

Appare evidente che l'installazione di un ascensore in casa è una scelta del tutto soggettiva, ma è altrettanto evidente che a chiedere questo tipo di intervento sono anche le persone che soffrono di piccoli problemi legati alla mobilità o, più semplicemente, si rendono conto che più passano gli anni e maggiori sono le difficoltà a fare le scale.

Installare un ascensore a casa, come fare?

La prima cosa che bisogna fare, ovviamente, è quella di rivolgersi a dei professionisti del settore. Infatti, è chiaro che l'installazione di un ascensore a casa è un'operazione estremamente complessa e bisogna valutare le caratteristiche strutturali dell'immobile per capire qual è la soluzione adeguata.

Il professionista sarà dunque in grado di seguire il cliente passo dopo passo, consigliando il modello di ascensore migliore da acquistare, scrivendo quindi un preventivo estremamente dettagliato.

In commercio oggi è possibile trovare numerosi ascensori per casa, ognuno dei quali presenta delle caratteristiche ben precise. Non solo, la tecnologia ha fatto passi da gigante pure in questo settore, ed è quindi possibile avere un modello dotato di funzionalità aggiuntive che migliorano sensibilmente l'esperienza di utilizzo.

Perchè installare un ascensore a casa?

Installare un ascensore a casa comporta una serie di vantaggi del tutto evidenti. Per prima cosa, come detto, abbatte le barriere architettoniche favorendo la mobilità delle persone disabili. Inoltre, è un vero e proprio toccasana per coloro che hanno un'età avanzata e fanno fatica a salire e scendere le scale.

Non solo, un ascensore a casa ha il vantaggio di essere compatto, quindi le sue dimensioni non vanno a intralciare il passaggio. Il design è sobrio ma funzionale, inoltre i consumi energetici sono molto contenuti e non appesantiscono le bollette.

Non bisogna dimenticare poi che l'installazione di un ascensore a casa è un'operazione che viene effettuata, dai professionisti, in tempi rapidi e quindi è possibile avere il proprio macchinario nel giro di poco tempo.

Quanto costa l'installazione di un ascensore domestico?

La domanda che spesso ci si pone è quanto costa installare un ascensore presso la propria abitazione. Ovviamente è difficile dare delle cifre precise, in quanto molto dipende dalla tipologia di casa, ovvero su quanti piani è disposta. Ad ogni modo, per una casa su due livelli il prezzo medio indicativo è pari a circa diecimila euro, costo che ovviamente sale in caso di abitazione a più piani.