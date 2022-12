Big Eyes Coin, Filecoin e Chainlink: tre monete che dovresti considerare di acquistare prima della fine del 2022

La comunità cripto ha attraversato un giro infernale nel 2022. Gennaio è arrivato con la promessa che molte criptovalute avrebbero raggiunto contemporaneamente i massimi storici, ma a maggio il mercato orso è arrivato con una tempesta. Il declino di Terra e Luna ha portato a uno degli inverni crittografici più devastanti.

Nonostante le perdite di trilioni di dollari intensificate dal crollo di FTX all'inizio di novembre 2022, abbiamo ancora qualche speranza per il mercato. Quindi, acquistare monete promettenti ora che i loro valori non hanno raggiunto il picco potrebbe prepararti per enormi rendimenti nel 2023. Detto questo, Big Eyes Coin (BIG), Filecoin (FIL) e Chainlink (LINK) sono tre criptovalute che dovresti considerare di acquistare prima della fine dell'anno.

La moneta meme a tema gatto che si fa un nome nello spazio crittografico - Big Eyes Coin (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) è un nuovo token di criptovaluta che ha abbellito lo spazio DeFi. È il token nativo del progetto Big Eye, un progetto blockchain a tema gatto che mira a fornire ai suoi utenti una pletora di vantaggi. Come il pionieristico Dogecoin (DOGE), questo progetto di criptovaluta è incentrato sulla comunità e ha fornito il 90% dei suoi token per la prevendita.

Ciò significa che il progetto sarà praticamente di proprietà della sua comunità che chiama Kitty Cuddlers. Inoltre, il progetto Big Eyes Coin è appassionato di conservazione degli oceani. Tanto che ha dedicato il 5% della sua intera riserva di monete a enti di beneficenza che si occupano della conservazione degli ecosistemi marini.

Inoltre, il progetto Big Eyes avrà un progetto NFT a tema oceanico unico che promuoveranno fino a raggiungere la top ten. Prevede inoltre di "non confondere" la DeFi con la sua piattaforma di swap Big Eyes Swap contenente materiali didattici crittografici. A partire da ora, Big Eyes Coin è in prevendita. Per acquistarlo, dovrai utilizzare ETH, BNB o USDT per acquistare il numero di monete che desideri. Una volta terminata la prevendita, puoi richiedere i tuoi token.

Un'opzione di archiviazione decentralizzata per gli appassionati di Web 3.0 - Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) è la criptovaluta nativa dell'omonimo sistema di archiviazione decentralizzato, Filecoin. Essendo completamente decentralizzato, Filecoin è uno dei modi più sicuri per archiviare i dati online. Inoltre, FIL aiuta a gestire la piattaforma, poiché gli utenti possono acquistare spazio di archiviazione solo utilizzando criptovaluta.

Filecoin (FIL) è open source, il che significa che le persone possono accedervi facilmente. I minatori sulla piattaforma vendono spazio di archiviazione ai potenziali clienti sulla piattaforma, oltre a recuperare i loro dati memorizzati su richiesta. Con una capitalizzazione di mercato di oltre un miliardo di dollari, Filecoin è una delle criptovalute più scambiate nello spazio DeFi oggi. Anche se ha affrontato una riduzione di valore di recente, c'è ancora speranza che il valore della moneta aumenti in pochissimo tempo.

Una piattaforma che fornisce l'interconnettività dei contratti intelligenti di picco - ChainLink (LINK)

Chainlink (LINK) è una piattaforma blockchain decentralizzata che consente ai contratti intelligenti di interagire e ottenere dati del mondo reale rilevanti per il processo di transazione. È uno strato blockchain che interconnette più contratti intelligenti tra loro, consentendo loro di integrare i dati off-chain nel processo di transazione.

Grazie a questa caratteristica, Chainlink è una soluzione di transazione molto popolare nello spazio DeFi. Recentemente, gli sviluppatori di Chainlink hanno spinto i piani verso il lancio di una funzione di staking che aiuterà i titolari di LINK a ottenere rendimenti per investire i loro token in pool di staking. Ciò ha portato a un improvviso picco del valore di LINK, e tutte le indicazioni suggeriscono ancora un ulteriore aumento di questo valore.

Quindi, lasciare che questa opportunità ti scivoli tra le dita sarebbe piuttosto poco saggio. Ogni giorno, la capitalizzazione di mercato di Chainlink si avvicina ai 4 miliardi di dollari. Con solo 500 milioni di dollari di transazioni rimaste per raggiungere questo numero, ora potrebbe essere il momento migliore per acquistare questa moneta.

Big Eyes Coin (BIG), Filecoin (FIL) e ChainLink (LINK) sono tre promettenti progetti crittografici che potrebbero crescere costantemente di valore nel 2023. Quindi, l'acquisto di questi token prima della fine del 2022 potrebbe essere il modo migliore per prepararsi a enormi rendimenti quando alla fine esploderanno di valore.

Usa il codice SUSHI120 per i token bonus.

Moneta Big Eyes (BIG)

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL