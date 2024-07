Centro per Cuneo: "La nostra lista non interferisce in dinamiche proprie dei suoi alleati"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Gentile direttore,

in relazione all’articolo pubblicato questa mattina sulla sua testata titolato “ RETROSCENA / Centro per Cuneo pronto ad arruolare il consigliere PD Domenico Giraudo ” ci preme precisare quanto segue.

Nutriamo profondo rispetto delle discussioni e dei dibattiti interni che possono avvenire nei partiti e nelle liste civiche. Sono luoghi di impegno in cui ci si confronta in favore di ideali, progetti e strategie per il futuro. Non è mai successo e mai accadrà che Centro per Cuneo interferisca in dinamiche proprie di liste nostre alleate. Le notizie relative a valutazioni, considerazioni e/o decisioni del consigliere comunale Domenico Giraudo appartengono alla sfera degli interessati e del proprio partito di appartenenza e verranno eventualmente commentate se diverranno ufficiali o se saranno materia di discussione in Consiglio comunale.

‘Centro per Cuneo’ ha contribuito a scrivere e ha sottoscritto il patto di coalizione raggiunto con l’individuazione del sindaco nella figura di Patrizia Manassero. Siamo leali con la coalizione per quanto riguarda la nostra parte di impegno. La nostra squadra in Giunta è compatta e gode della fiducia della lista e del gruppo consigliare.

Siamo quindi a smentire la ricostruzione contenuta nell’articolo e nell’occasione ribadiamo l’impegno di Centro per Cuneo per l’attuazione del programma di coalizione ed in favore di Cuneo, delle sue frazioni e del suo ruolo di capoluogo di provincia.

Centro per Cuneo - Lista civica