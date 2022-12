A Natale lascia un segno

Le festività natalizie sono alle porte, cerchiamo di viverle con gioia nel cuore e attenzione alle persone intorno a noi.

Se abbiamo nostalgia di un Natale autentico, vissuto da uomini e donne di buona volontà, che credono nella pace, nella giustizia, nella solidarietà, viviamolo come una festa "che illumina", mettendo al bando il consumismo sfrenato dei regali che svuotano cuore e portafogli. Volgiamo la nostra attenzione alle associazioni che sostengono progetti di solidarietà, rivolti a chi vive in situazioni di fragilità, dall’infanzia maltrattata, ai malati gravi, a chi vive in zone di guerra. È il momento di dare un contributo concreto.

In tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo si impone un consumo critico e responsabile, che diventa uno stile di vita improntato alla sobrietà. Un Natale sobrio non vuole dire infelice.

Un altro Natale è possibile, così come è possibile riscoprire il significato di un dono vero, che ponga in primo piano le persone.

Vi sono un’infinita serie infinita di prodotti alimentari e di cesti solidali, che soddisfano ogni nostra esigenza, dove accanto al caffè, al the e a tanti altri classici prodotti, troviamo anche tanto ottimo cioccolato, declinato in tutti i gusti e in tutte le forme.

Il cioccolato equo-solidale è buono in tutti i sensi, soddisfa il palato e racconta di altre società e culture, di speranze e di futuro.

Regalare questo cioccolato è un messaggio buono, in armonia con lo spirito del Natale, perché contribuisce alla costruzione di un’economia più giusta, perché i produttori di cacao del sud del mondo, affrancati dagli intermediari, possono vivere in maniera dignitosa e in condizioni ambientali sostenibili. parla al cuore e alla mente,

Buon Natale a tutti, che sia sereno e veramente buono!