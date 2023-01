I primi sei mesi di Patrizia Manassero: "La mia vita è cambiata. Essere la sindaca di Cuneo è impegnativo e bellissimo"

Sindaca da sei mesi, prima donna a guidare la città di Cuneo, Patrizia Manassero fa un bilancio dei suoi primi 180 giorni, consapevole che il 2023 sarà un anno importante per il capoluogo e per l'amministrazione.

"Il mio primo semestre è stato impegnativo e bellissimo insieme. La mia vita è cambiata molto, essere sindaca richiede tanto impegno, ma sono onorata di rappresentare la città".

Non mancano le preoccupazioni, tra Covid e crisi energetica, senza dimenticare la guerra e il tema dei diritti umani, in Iran ma non solo, "che deve coinvolgerci tutti", sottolinea. "Tutto questo pesa sulla nostra serenità, sulla vita delle persone e sull'azione delle amministrazioni e degli enti territoriali".

Che hanno grandi responsabilità.

Il Comune di Cuneo dovrà impegnarsi nell'avvio della progettazione delle opere finanziate con i fondi PNRR, sui quali gli uffici competenti hanno lavorato e continueranno a lavorare anche nel 2023. "E' necessario andare avanti con le progettazioni. Siamo convinti di portare a casa la realizzazione di queste opere".

Cascina Vecchia e tutto l'asse verso San Rocco Castagnaretta; la riqualificazione di caserma Montezemolo; la realizzazione degli spazi pedonali davanti alle scuole. Ancora: la nuova palestra nell'area del Palazzetto dello sport, il nuovo polo scolastico di Borgo San Giuseppe, il nido a Madonna dell'Olmo, la biblioteca di Palazzo Santa Croce; la riqualificazione dell'ex caserma Piglione.

"Tanti progetti, alcuni in fase embrionale altri in fase più avanzata, che condividermo con la città, mostrandoli e spiegandoli, perché ci sia la massima trasparenza. Trasparenza dovrà esserci anche sul grande tema dell'ospedale di Cuneo, tra le mie priorità come obiettivo da raggiungere. E' un'infrastruttura importantissima e su questa mi aspetto grande condivisione con la Sanità regionale. Il 2023 è anche l'anno della riapertura del Tenda, un'infrastruttura necessaria per il territorio", continua la Manassero. Che non tralascia la parte più leggera in capo all'amministrazione: quella degli eventi.

"Sono ripartiti e hanno avuto una grande risposta di pubblico, segno del grande bisogno di socialità e coinvolgimento che tutti abbiamo. Anche questo aspetto influisce sulla qualità di vita delle persone. E proprio in tema di qualità della vita, Cuneo, come città o come territorio, è sempre nella parte alta delle classifiche. Non so quanto siano attendibili, ma qualcosa di vero c'è e Cuneo ne esce sempre bene".

La Manassero evidenzia anche la necessità di portare nuovi eventi in città. Uno su tutti, qualcosa di legato alla montagna, sul quale l'assessorato alle Manifestazioni sta lavorando. "Parlare di Salone o Festival fino ad oggi non ha portato benissimo - scherza. Per cui per ora parliamo di evento. Che vedrà Cuneo davvero capoluogo in relazione e dialogo con le montagne e le valli da cui è circondata".

C'è poi il tema sicurezza, che è stato al centro della campagna elettorale e che è tra i temi più dibattuti anche in consiglio comunale. "Non abbiamo mai smesso di lavorare con tutti i soggetti interessati e di concerto con le Forze dell'ordine e la Prefettura, che ringrazio. Il tema è complesso, non basta concentrarsi su un'area, perché tocca il tema della droga, dello spaccio e del disagio sociale. L'attenzione di tutti è massima e convolge tanti ambiti e competenze".

Conclude la sindaca: "Il 2023 sarà l'anno in cui progettare per spendere al meglio le risorse che abbiamo e grazie alle quali potremo ulteriormente migliorare la qualità della vita dei cuneesi. Nel frattempo, auguri di Buin Anno a tutte e tutti!"