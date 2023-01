Anche a Cuneo è caccia all'affare: oggi al via ai saldi invernali [FOTO]

C'è un bel viavai di gente sotto i portici di Cuneo oggi, giovedì 5 gennaio. Sono infatti partiti i saldi invernali che dureranno per otto settimane.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari, a livello nazionale, di 4,7 miliardi di euro.

Abbigliamento, elettronica ed articoli per la casa saranno anche in Granda gli articoli più gettonati.

Le vetrine riportano le percentuali di sconto che, in alcuni casi, arrivano fino al 50%.

Per non farsi trovare impreparati ricordatevi che sul cartellino devono essere indicati sempre tre dati: il prezzo originario, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Inoltre conservate sempre lo scontrino perchè i prodotti in saldo, se difettosi, possano essere sostituiti.

Diffidare infine di capi eccessivamente scontati. I saldi oltre al 50% possono nascondere merce non di stagione o merce acquistata apposta per il saldo. Un confronto con i prezzi sul web può dare un’idea.