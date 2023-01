Domani chiude il comprensorio della Riserva Bianca: "Solo per risistemare le piste. Da martedì si riapre"

Qualche protesta per l'annuncio di chiusura - nella giornata di domani 9 gennaio - del comprensorio della Riserva Bianca a Limone Piemonte. Ma non è nulla di nuovo, come evidenzia l'amministratore della società che gestisce gli impianti, Antonella Zanotti.

"E' prassi che con la riapertura delle scuole le piste chiudano almeno un giorno. Uno stop necessario per consentire di rimettere a posto le piste, deteriorate in più punti", evidenzia. Non solo, oggi in quota sta nevicando e anche questo richiede un intervento sulle piste.

"E' necessario risistemare il comprensorio, si tratta di un lavoro tecnico che serve per poter riaprire al meglio già da martedì. Domani riaprono le scuole, le vacanze sono finite e questo comporta un minor accesso, che ci dà il tempo occuparci delle piste", assicura la Zanotti.

Bilancio positivo in queste vacanze per la Riserva Bianca, al netto del circa 35% in meno di utenze dovuto all'inaccessibilità del tunnel di Tenda. "E' qualcosa che non dipende da noi e sul quale non si può fare nulla, se non sperare che sia davvero l'ultima stagione invernale con il tunnel KO", conclude.