Priocca, una rotatoria per eliminare il curvone pericoloso all'ingresso del paese

Molto partecipata l’assemblea pubblica voluta dall’amministrazione comunale di Priocca e svoltasi ieri, domenica 22 gennaio nella sala consiliare del comune roerino.

Alla presenza di un buon numero di cittadini, della giunta, del presidente della Pro Loco, Clemente Topino e del presidente della sezione Avis, Roberto Cravanzola, il sindaco Marco Perosino ha elencato le criticità del momento e i progetti futuri, soffermandosi su molti punti di interesse per la vita comunitaria.

Facendosi carico delle lamentele ricevute, ha evidenziato che il sistema di raccolta dell’immondizia non è sempre efficiente, e che sono emerse diatribe fra vicini, per rumori molesti di cani o per musica ad alto volume, specificando che sono questioni non sempre risolvibili dal primo cittadino.

Il sindaco ha ricordato le regole che disciplinano l’accensione di fuochi nelle campagne e nelle zone boschive, e precisato inoltre che i disagi dovuti ai lavori di installazione della fibra ottica per internet veloce, sono necessari e porteranno vantaggi a tutti.

Come tutti i comuni, anche Priocca deve fronteggiare gli aumenti del costo dell’energia. I tempi di accensione dell’illuminazione pubblica sono stati ridotti al mattino e allungati alla sera e la sostituzione della caldaia che riscalda i 5 edifici comunali, va nella direzione di un futuro risparmio.

Cominceranno a breve i lavori per il terzo lotto di marciapiedi su via Umberto I.

Molto interessante il progetto che permetterà di avere finalmente una rotonda sulla SP 2, all’ingresso di Priocca provenendo da Alba-Govone. Acquistato l’immobile su lato strada, detto “casa Ciaramet”, con una cifra in linea coi prezzi attuali, il Comune darà alla Provincia la possibilità di costruire una rotonda in grado di risolvere la pericolosità della curva attuale, in passato sede di incidenti anche mortali. I tempi non si sanno ancora, ma che la rotonda si farà, è certo. Il sindaco ha precisato che ci metterà tutto "il suo impegno affinché venga realizzata prima possibile".

Alla presenza della Giunta e del Consiglio ha ribadito l’impegno e la disponibilità sua e di tutta l'Amministrazione, per operare sempre a favore dello sviluppo del paese, con molti obiettivi nel mirino.

Priocca ha avuto nel 2022 un saldo positivo della popolazione di 36 abitanti, frutto soprattutto dell’arrivo di 103 nuovi immigrati e a dispetto di meno nascite rispetto alle morti. Attualmente gli abitanti sono 2.068.