Città praticamente deserta stamattina 24 gennaio a Cuneo. Nonostante sia giornata di mercato, tra i banchi non c'è praticamente nessuno. E non ci sono, in effetti, nemmeno i banchi, decimati dall'effetto meteo.

Pochi e sparuti in piazza Galimberti e ancora meno in via Roma. Resistono, perché riparati, quelli sotto i portici della piazza e quelli alimentari del mercato coperto.