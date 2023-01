Ponzalino Arredamenti di Saluzzo ricerca vari profili nel settore arredamento

La ditta Ponzalino Arredamenti di Saluzzo ricerca la seguente figura:

VENDITORE per settore arredamento

Non è richiesta particolare esperienza, ma tanta voglia di imparare.

L’Azienda è anche alla ricerca di architetti, designer, geometri. Richiesto uso del Pc per imparare i vari programmi grafici, meglio se a conoscenza di Cad e pacchetto Office. Auto munito, possibilità anche di lavorare in sede distaccata di Busca (CN).

Inviare curriculum a:

info@busca.scavolinistore.net

info@ponzalinomobili.com



Oppure telefonare ai numeri: 0171.332515 / 017542113.