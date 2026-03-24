Le Gallerie Big di Alba, Bra e Cuneo diventano “Gallerie del Territorio”: nuova identità, nuovo sito e nuovi canali social

Le Gallerie Big intraprendono un percorso di evoluzione e si presentano al pubblico con una nuova identità: Gallerie del Territorio.

Il nuovo nome esprime con immediatezza la vocazione del progetto: luoghi di shopping familiari e comodi, punti di riferimento capaci di integrarsi nel territorio e di rispondere alle esigenze reali e soddisfare le abitudini delle persone. Un posizionamento riassunto nel messaggio “Shopping. Vicino. Quotidiano.” chiave di lettura dell’intera comunicazione.

Il rinnovamento dell’identità è accompagnato dal lancio del nuovo sito web www.galleriedelterritorio.it pensato come informativo per i visitatori, e dal rinnovo dei canali social ufficiali https://www.facebook.com/GallerieDelTerritorio https://www.instagram.com/galleriedelterritorio/, strumenti centrali per dialogare con il pubblico, raccontare la vita delle gallerie e condividere iniziative, eventi e novità.

Questa nuova fase di comunicazione rappresenta in particolare l’occasione per presentare la ristrutturazione in corso della Galleria di Cuneo, un intervento che guarda al futuro e che porterà importanti novità nel corso dei prossimi mesi. Tra queste, nuove aperture previste per la primavera/estate, la creazione di un nuovo spazio dedicato ai bambini e una più ampia riqualificazione degli ambienti interni ed esterni, con conclusione dei lavori prevista in estate.

Il progetto di rinnovamento della Galleria di Cuneo si inserisce in un percorso più ampio di evoluzione, che ha già visto un primo step significativo con il rinnovamento totale dell’ipermercato, che ha inaugurato con la nuova insegna Mercatò Extra, dal 24 novembre 2025 (in precedenza era Mercatò Big).

Con la nuova identità, il sito e i canali social, Gallerie del Territorio avviano così una fase più strutturata e moderna, pensata per accompagnare i clienti abituali e per farsi conoscere da un nuovo pubblico, consolidando il ruolo delle gallerie come luoghi vivi, riconoscibili e profondamente connessi al territorio.

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