PatchUP Savigliano festeggia 3 anni: oltre 6000 riparazioni e una rete di assistenza in crescita

Oggi lunedì 23 marzo il centro assistenza PatchUP di Savigliano festeggia i suoi primi tre anni di attività. Un traguardo importante che coincide anche con un risultato significativo: oltre 6000 riparazioni eseguite tra smartphone, tablet e computer.

Quando il primo negozio PatchUP ha aperto le porte a Savigliano, l’obiettivo era creare un centro assistenza professionale dove le persone potessero portare i propri dispositivi con la certezza di ricevere un servizio rapido, trasparente e affidabile. In pochi anni quel progetto è cresciuto grazie al passaparola dei clienti e alla qualità delle riparazioni.

Oggi PatchUP è diventato un punto di riferimento per chi ha bisogno di assistenza tecnologica. Le oltre 6000 riparazioni effettuate raccontano il lavoro quotidiano svolto dal team: sostituzioni di schermi rotti, batterie esaurite, riparazioni hardware più complesse, problemi software, recupero dati e manutenzione dei dispositivi.

Tra i marchi più presenti sul banco di lavoro ci sono soprattutto Apple e Samsung, i due brand più diffusi tra gli utenti. iPhone e smartphone Galaxy rappresentano infatti una parte importante delle riparazioni più frequenti, soprattutto per interventi come sostituzione display, cambio batteria e problemi legati ai componenti interni. Accanto a questi modelli arrivano spesso in assistenza anche dispositivi di marchi come Xiaomi, Huawei, Oppo, Motorola, Realme, Honor, OnePlus, Google con la linea Pixel e anche dispositivi Nokia: in questi casi gli interventi più comuni riguardano batterie, connettori di ricarica, fotocamere o componenti danneggiati dall’uso quotidiano.

Uno degli elementi che ha permesso a PatchUP di crescere è l’attenzione alla qualità del servizio. Ogni riparazione viene eseguita con una diagnosi precisa, strumenti professionali e componenti selezionati. L’obiettivo è garantire un funzionamento affidabile nel tempo e proteggere i dati personali dei clienti.

In questi tre anni il progetto PatchUP si è sviluppato anche oltre Savigliano: dopo il primo negozio è arrivata l’apertura del centro assistenza di Bra, che in poco tempo è diventato un punto di riferimento per molti clienti della zona. Più recentemente è stato inaugurato anche il nuovo negozio di Alba, ampliando così la presenza del marchio nel territorio delle Langhe.

Accanto ai negozi principali si stanno sviluppando anche i PatchUP Point, punti di riferimento locali ospitati all’interno di attività commerciali. Qui i clienti possono ricevere informazioni, consegnare dispositivi da riparare o richiedere assistenza, che viene poi gestita direttamente dai laboratori PatchUP. Un sistema pensato per avvicinare ancora di più il servizio alle persone e rendere l’assistenza tecnologica più accessibile.

Oltre alle riparazioni, PatchUP offre servizi sempre più richiesti nella vita digitale di tutti i giorni: configurazione di account, trasferimento dati tra dispositivi, backup, aggiornamenti software, controlli di sicurezza e consulenze per chi deve acquistare un nuovo smartphone o computer. Un supporto utile sia per i privati sia per le aziende che gestiscono più dispositivi.

Le 6000 riparazioni raggiunte in questi anni raccontano la fiducia costruita giorno dopo giorno con i clienti.

Guardando al futuro, l’obiettivo di PatchUP resta lo stesso: offrire un servizio di assistenza serio, veloce e di qualità, continuando a sviluppare la propria rete tra negozi e PatchUP Point per diventare sempre più un punto di riferimento per la tecnologia nel territorio della provincia di Cuneo.

Per maggiori informazioni: