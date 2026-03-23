Confcommercio, al Meeting nazionale dei Direttori focus su contrattazione, welfare e bilateralità. Presente la ministra Calderone

Si è svolto presso la sede nazionale di Confcommercio il Meeting dei Direttori e dei Segretari delle strutture territoriali, un importante momento di confronto e aggiornamento sui temi strategici per il sistema delle imprese del terziario.



All’incontro ha partecipato anche il segretario generale della Confcommercio provinciale, insieme ai rappresentanti delle principali realtà territoriali, in una giornata di lavori intensa e ricca di contenuti.



Tema centrale del meeting è stato il ruolo della contrattazione collettiva, della bilateralità e del welfare, strumenti sempre più determinanti per sostenere la competitività delle imprese e garantire tutele efficaci ai lavoratori.



I lavori sono stati aperti dagli interventi del direttore generale Marco Barbieri e del presidente nazionale Carlo Sangalli, che hanno sottolineato l’importanza dei contratti sottoscritti da Confcommercio, evidenziandone i vantaggi concreti per le imprese del terziario che li applicano, in termini di flessibilità, sostenibilità e qualità delle relazioni di lavoro.





Ampio spazio è stato dedicato ai temi del welfare contrattuale e della bilateralità, sempre più centrali nelle politiche del lavoro, con un focus specifico sulle opportunità offerte dalla previdenza complementare e sui nuovi sviluppi della sanità integrativa, strumenti in grado di rafforzare il sistema di protezione sociale a favore di imprese e lavoratori.



Nel corso dell’incontro è intervenuta anche la ministra del Lavoro Marina Calderone, che ha evidenziato la forte collaborazione in essere tra il Ministero e Confcommercio, ribadendo la disponibilità a proseguire un percorso condiviso per affrontare le principali sfide del mercato del lavoro. Un impegno orientato sia alla tutela delle imprese sia alla valorizzazione del lavoro, anche attraverso lo studio e la promozione di iniziative di carattere normativo.



Il meeting è stato preceduto da un momento particolarmente significativo: Confcommercio nazionale, per voce del presidente Carlo Sangalli, ha voluto esprimere un sentito attestato di riconoscenza a Giovanni Malagò per il prestigioso ruolo svolto nell’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Un riconoscimento condiviso da tutti i direttori e segretari presenti, che hanno sottolineato l’importanza dell’evento in termini di visibilità internazionale, sviluppo economico e opportunità per i territori.



L’incontro ha confermato il ruolo centrale di Confcommercio come interlocutore autorevole nelle politiche del lavoro e come punto di riferimento per le imprese del terziario, in un contesto economico e sociale in continua evoluzione.