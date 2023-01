L'orchestra Archimedia in concerto a Saluzzo

Martedì 7 febbraio alle ore 21 si esibirà presso la Chiesa di S.Agostino di Saluzzo l’Orchestra Archimedia, l'Orchestra d'archi giovanile della Scuola APM condotta dal Maestro Antonio De Crudis.

Archimedia nasce nel 2016 come proposta didattica all'interno della scuola media di Saluzzo. L’organico orchestrale è costituito da ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni, principalmente alunni ed ex alunni del corso ad indirizzo musicale.

A partire da settembre 2021, sotto la direzione del suo fondatore Antonio De Crudis, il progetto è entrato a far parte dell’offerta formativa della Scuola APM.

L'orchestra ha al suo attivo numerosi concerti in diverse location del territorio cuneese e non. Nell'aprile del 2022 l'orchestra è stata invitata ad esibirsi a Vicchio (Firenze) in occasione del Convegno Nazionale di Pedagogia dei genitori "Rigore e Tenerezza" come esempio di progetto educativo ed inclusivo.

Il programma musicale che verrà proposto nella serata del 7 febbraio sarà principalmente composto da brani di musica classica e da arrangiamenti di colonne sonore di film.