Camion e auto fuori strada a Frabosa Sottana: due feriti in ospedale

Aggiornamento delle ore 10.39. Due feriti in modo non grave: è il bilancio dell'incidente secondo l'aggiornamento comunicati dal servizio regionale di Emergenza 118. Si tratta della persona alla guida dell'auto, valutata con un codice di gravità verde e trasportata in autoaumbulanza verso l'ospedale di Mondovi, e dell'uomo che era invece al volante del mezzo spargisale coinvolto nel sinistro, un uomo 49 anni, trasportato a Cuneo con elisoccorso a causa del politrauma subito nell'urto, nel suo caso con codice di gravità giallo.

***

Per cause in via di accertamento, un'auto e un camion sono usciti fuori strada sulla provinciale 237 a Frabosa Sottana, verso Prato Nevoso.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Il camionista è incastrato nell'abitacolo. Per la dinamica del sinistro è stato segnalato un codice rosso, ma manca ancora la valutazione dei sanitari.

Sta intervenendo l'elisoccorso da Torino. Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco di Mondovì e le forze dell'ordine per deviare il traffico.