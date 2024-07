Cervere, confermato Bergesio alla presidenza del Consorzio per la tutela e valorizzazione del porro

Si è tenuta a Cervere l’assemblea annuale dei soci del Consorzio per la tutela e valorizzazione del Porro Cervere, l'occasione per parlare delle attività svolte nel 2023 e per fare un bilancio sull’andamento della stagione in termini di produzione e commercializzazione. Spiccano i 34.000 kg. di porri commercializzati attraverso la grande distribuzione grazie all’azione del Consorzio e il cospicuo investimento in attività promozionali. Si stima che dal 2005 ad oggi l’azione promozionale consorzio abbia contribuito alla commercializzazione attraverso la G.D.O. di circa 574.000 kg. di porri.

Il consuntivo si chiude con un piccolo avanzo di gestione che è stato destinato a fondo di riserva.



Sempre durante l’assemblea è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2024-2026 che conta alcune conferme come Pier Giorgio BARGE, Giorgio Maria BERGESIO, Paolo COSTANTINO, Bruno MACCAGNO, Silvio MONASTEROLO, Antonio RINERO, ed alcuni nuovi ingressi: Aldo ABRATE, Giuseppe ADAMO, Luigi TESTA, Alessandro CRAVERO, Antonio TESTA e Luigi TESTA. Successivamente sempre per acclamazione è stato confermato presidente il Sen. BERGESIO e vicepresidente Bruno MACCAGNO.



“Ringrazio per il rinnovo della fiducia nei miei confronti e nei confronti del vicepresidente Maccagno, - riferisce il neopresidente Bergesio – il mio sincero ringraziamento va tutti i soci che producono il Porro Cervere e alle loro famiglie che rappresentano uno straordinario punto di fora del nostro territorio; un doveroso ringraziamento anche ai soci che trasformano il nostro prezioso ortaggio ed agli Enti istituzionali come: Comune, Provincia e Camera di Commercio. Come sempre in questo triennio lavoreremo per una crescita del consorzio in termini di qualità della produzione e in termini di accrescimento della fiducia del consumatore nei nostri confronti. Negli ultimi anni abbiamo affrontato problematiche legate a situazioni fino a pochi anni fa impensabili: Covid, siccità, cambiamenti climatici, sappiamo che altre sfide ci attendono ma ormai abbiamo capito che insieme sarà più facile affrontarle”.