Tennis: la LiSport Alba strappa il pass per la finale del Trofeo Caroleo

Ci sono volute cinque intense ore di gioco per consegnare alla LiSport di Alba la prima, storica finale al Trofeo Caroleo.

È stato davvero un bel match quello disputato sui campi di San Cassiano ad Alba contro il Tennis Club Settimo.

Il primo singolare di giornata ha subito portato un punto ai torinesi, grazie alla vittoria di Mattia Gabriele (2.4) su Lorenzo Cannella (2.6) per 7-6, 6-4. È stato un match caratterizzato dal grande equilibrio, in cui nel primo set in ben due occasioni Cannella ha fallito l'allungo vincente per far suo il parziale, capitolando infine al Tie-Break sotto i servizi micidiali dell'avversario. Mattia, dopo aver recuperato un iniziale break di svantaggio a inizio secondo set, ha approfittato della maggiore freschezza fisica per chiudere 6-4.

Nel secondo singolo Cravanzola (2.7) ha sconfitto con facilità Chiauzzi (2.7), confermando la grande crescita dell'ultimo periodo e riportando prontamente lo score sull'uno pari. C'è voluto il doppio per decretare la seconda finalista della più prestigiosa kermesse tennistica invernale piemontese. La coppia Cannella-Cravanzola ha confermato il grande feeling di gioco che già si intuiva nella serie C dello scorso anno e ha regolato per 6-2, 6-3 Chiauzzi - Mattia.

Ora in finale la LiSport è attesa da uno scoglio sulla carta quasi insormontabile rappresentato dal circolo Villaforte di San Salvatore Monferrato, ma come già ampiamente dichiarato dalla dirigenza del sodalizio albese permane il grande orgoglio di essere approdati tra le migliori due formazioni del Piemonte indipendentemente dall" esito dell'ultimo match, in programma domenica 5 febbraio a Beinasco.