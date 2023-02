Fossano, ancora da sistemare piazza ‘del Cubo’: affidati per la terza volta i lavori

Non c’è pace per piazza Vittorio Veneto a Fossano, che in questi giorni ha visto lo stabilirsi di un nuovo cantiere, questa volta dell’azienda locale Giemme: sarà responsabile di completare, in 60 giorni, i lavori di impermeabilizzazione del pavimento, la copertura del silos interrato e la risoluzione delle infiltrazioni che danneggiano i box privati sottostanti.



Interventi che, in origine, avrebbero dovuto essere in capo alla ‘Edilizia generale’ di Trezzano sul Naviglio – incaricata dei lavori di impermeabilizzazione del pavimento, di copertura del silos interrato e di risoluzione delle infiltrazioni che danneggiano i box privati sottostanti per una cifra di 507.000 euro e 210 giorni di tempo a partire dall’11 gennaio 2021 - , con cui però il Comune ha un contenzioso ancora aperto. Nel maggio dello scorso anno, infatti, l’ente aveva chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto dopo che la società si era fermata per 81 giorni consecutivi, avanzando però anche seri dubbi sull’esecuzione a regola d’arte di alcune parti specifiche del progetto.



Il nuovo cantiere su piazza ‘del Cubo’ - dalla forma della parte esterna che dall’ascensore si collega con il parcheggio sotterraneo - avrà una scadenza a 60 giorni e si occuperà di rimuovere della soglia in pietra sul lato scarpata, di rialzare del bordo, collegare la guaina della piazza e posare uno sgocciolatoio sul bordonale: sono stati transennati alcuni tratti della piazza con griglie di aerazione non portanti e potenzialmente rischiose.



La Giemme è la terza ditta chiamata a occuparsi dell’area. Ancor prima dell’azienda milanese era stata coinvolta la ‘Cantieri moderni’, che però il cantiere nemmeno l’aveva avviato: il contratto era stato stralciato a giugno 2020 e l’azienda era stata costretta a pagare oltre 35.000 euro di penale al termine di un contenzioso legale in cui l’ente comunale aveva chiesto un risarcimento di 65.000 euro e l’azienda stessa uno di 15.000. La prima data di avvio dei lavori sarebbe dovuta essere febbraio 2020.