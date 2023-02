Si sono tenuti questa mattina, venerdì 10 febbraio, nella chiesa parrocchiale cerverese i funerali di Giacomo Gaveglio, ex sindaco di Cervere, mancato all’età di 93 anni nella sua casa in via Bra. Sindaco per due mandati tra gli anni ’60 e gli anni ’70.

Originario di Grinzano è stato tra i fondatori del Consorzio Acquedotto rurale San Michele Arcangelo della frazione di cui è stato presidente per oltre cinquant’anni.

Lascia la moglie Giovanna, i figli Ines e Diego oltre a tutti i parenti.