Scocca l'ora del Visual Carlevé a Mondovì [FOTO]

Piazza Ellero, nel cuore di Mondovì Breo , si trasforma in un set carnascialesco per il “Visual Carlevé”, il nuovo evento che la Famija Monregaleisa propone nell'ambito dei festeggiamenti di carnevale.

Dalle 10 del mattino in piazza i carri (fermi nelle loro postazioni assegnate, in piena sicurezza) ed i gruppi che hanno partecipato alla sfilata di domenica 12 febbraio; con il Moro, la Béla Monregaleisa e tutta la corte, per animare la festa.