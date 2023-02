A San Michele per la rassegna "COLTIviamo" si proietta il film "Innesti"

Il film "Innesti" ci porta in Alta Valle Mongia e ci mette in contatto con le anziane "castagnere" della zona. Veniamo così catapultati in un tempo passato in cui tutto ruotava intorno ai castagni. Per il mondo contemporaneo sembra ormai un racconto estremamente lontano, ma diventa attuale grazie al protagonista: Ettore. Casellante autostradale di professione, ma castanicoltore per passione, Ettore, cambia il destino di quel luogo attraverso l’atto dell’innesto. Infatti, Ettore 30 anni fa decise di recuperare una tradizione ormai abbandonata. Il suo impegno e la sua costante dedizione hanno trasformato i boschi abbandonati in giardini rigogliosi.